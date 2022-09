A partire dalla prossima settimana ripartiranno i controlli annuali a campione del Comune delle utenze TARI che hanno dichiarato l’utilizzo delle compostiere domestiche. I controlli saranno effettuati tramite le Guardie Ecologiche di Legambiente, che da anni collaborano con il Comune su tematiche ambientali. Si invitano pertanto i cittadini a collaborare.

Non è previsto preavviso o contatto telefonico preliminare. Si informa che i volontari dovranno accedere soltanto alla compostiera per verificarne la presenza ed il corretto utilizzo, quindi non richiederanno di entrare nell’abitazione.

Scopo di questa attività di controllo è verificare come sta andando il compostaggio presso le famiglie che si sono impegnate ad effettuare questa pratica e che per questo hanno diritto ad uno sconto sulla Tassa Rifiuti (TARI).