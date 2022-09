Sul R13 (Raccordo A13 Bologna-Padova – Tangenziale di Bologna) e sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-NELLE TRE NOTTI DI LUNEDI’ 5, MARTEDI’ 6 E MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE, con orario 22:00-6:00, sul R13 (Raccordo A13 Bologna-Padova – Tangenziale di Bologna), sarà chiuso lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale di Bologna, verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, si consiglia di percorrere la Tangenziale di Bologna in direzione Casalecchio di Reno, uscire allo svincolo 6 “Castelmaggiore” e rientrare dallo stesso, in direzione San Lazzaro di Savena.

-DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 8 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 9 SETTEMBRE, IN MODALITA’ ALTERNATA:

-sul R13 (Raccordo A13 Bologna-Padova – Tangenziale di Bologna), sarà chiuso lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale di Bologna, verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, si consiglia di percorrere la Tangenziale di Bologna in direzione Casalecchio di Reno, uscire allo svincolo 6 “Castelmaggiore” e rientrare dallo stesso, in direzione San Lazzaro di Savena;

-sulla A13 Bologna-Padova, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso Ancona.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna verso San Lazzaro ed entrare, sulla A14, alla stazione di Bologna San Lazzaro.

Si ricorda che le suddette chiusure nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 settembre saranno effettuate in modalità alternata.

-DALLE 22:00 DI VENERDI’ 9 ALLE 6:00 DI SABATO 10 SETTEMBRE, sulla A13 Bologna-Padova, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso Ancona.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna verso San Lazzaro ed entrare, sulla A14, alla stazione di Bologna San Lazzaro.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 5 alle 6:00 di martedì 6 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia, verso Bologna.

Nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l’area di parcheggio “Crostolo ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terre di Canossa Campegine, percorrere la viabilità ordinaria: SP111, Via Bertona, SS9 Via Emilia, Viale Martiri di Piazza Tienanmen, SS722, Viale Trattati di Roma e rientrare sulla A1 alla stazione di Reggio Emilia.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 5 alle 6:00 di martedì 6 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Roncobilaccio (km 242+300), verso Bologna.

Di conseguenza, sarà chiusa la stazione di Roncobilaccio, in uscita per chi proviene da Firenze. Inoltre, non sarà accessibile l’area di servizio “Aglio est”, situata all’interno del suddetto tratto.

Chi da Firenze è diretto verso Bologna, verrà deviato dalla A1 Panomica – dal km 256+700 – sulla A1 Direttissima, dove potrà rientrare al km 32+966.