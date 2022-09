E’ andata male agli ignoti ladri che questa notte hanno raggiunto l’area artigianale lungo via 2 giugno a Rolo, nella bassa reggiana, per compiere un furto ai danni di un’azienda tessile. L’allarme, il concomitante arrivo di personale dell’istituto di vigilanza e il rapido intervento dei Carabinieri della stazione di Fabbrico, hanno fatto desistere i malviventi che hanno preferito fuggire a mani vuote abbandonando il furgone rubato e carico della refurtiva sottratta, costituita da circa 200 capi d’abbigliamento per un valore di alcune decine di migliaia di euro.

L’origine dei fatti in nottata poco dopo le 2:00 quando, ignoti ladri, previa effrazione della rete di recinzione e del portellone d’ingresso, entravano nei locali che ospitano l’azienda tessile asportando circa 200 capi d’abbigliamento caricandoli a bordo di un furgone Volkswagen Transporter con il quale cercavano di dileguarsi. L‘allarme faceva intervenire personale di un istituto di vigilanza privato e i carabinieri di Fabbrico. I malviventi, alla vista del personale dell’istituto di vigilanza, optavano per abbandonare il mezzo carico di refurtiva e proseguire la fuga a piedi. Le ricerche dei ladri, immediatamente scattate nell’intera bassa reggiana ed estese a quella limitrofa mantovana e modenese, non hanno consentito, per ora, ai Carabinieri di intercettare i ladri. La refurtiva e il furgone, risultato rubato a Modena il 30 agosto scorso, sono stati recuperati dai carabinieri di Fabbrico e restituiti ai proprietari.