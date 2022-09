Poco nuvoloso per il transito di nubi alte e stratificate sulla pianura. Addensamenti più consistenti ad evoluzione diurna sulle aree montane centro-occidentali con scarsa probabilità di locali piovaschi o brevi rovesci durante le ore centrali della giornata. Temperature minime comprese tra 17 e 19 gradi; massime in ripresa con valori tra 26 e 29 gradi. Venti deboli variabili al mattino, tendenti a disporsi dai dai quadranti orientali. Mare mosso al primo mattino con moto ondoso in progressiva attenuazione.

(Arpae)