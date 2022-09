Si svolge dal 7 all’11 settembre la Giareda di Reggio Emilia, festa in onore della Beata Vergine della Ghiara, protettrice della città e della Diocesi. La 43esima edizione della festa sarà aperta mercoledì 7 settembre, alle ore 17, dalle autorità cittadine civili e religiose.

Le celebrazioni liturgiche e i momenti di preghiera culmineranno con la messa solenne nella Basilica della Ghiara, giovedì 8 settembre, alle ore 11, celebrata dal vescovo della Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, Giacomo Morandi.

Fra le proposte: il mercato, con prodotti dell’artigianato ed enogastronomici tipici, che si snoderà tutti i giorni da via Emilia Santo Stefano, lungo corso Garibaldi e fino a piazza Roversi, e che nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 si estenderà su via Emilia Santo Stefano; mostre, premiazioni del Concorso di poesia dialettale e visite a Basilica e Museo della Ghiara con prenotazione.

Questo il programma delle iniziative:

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE

ore 17, piazza Gioberti – Apertura della 43a Sagra della Giarèda alla presenza delle autorità religiose e civili

ore 17,30 Apertura della manifestazione Altari fioriti in Basilica alla presenza delle autorità religiose e civili

ore 18,30 Eucaristia in Basilica presieduta da don Francesco Ametta, ordinato presbitero nel 2022

ore 21, Chiostro Minore di Corso Garibaldi, 44 – “Compagni di Viaggio” concerto di musiche composte da Daniele Semprini e testi di Edoardo Tincani

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE

ore 6 – Celebrazione dell’Ufficio divino

ore 7.15 – S. Messa

ore 9 – Eucarestia

ore 11, Basilica della Ghiara – Solenne Eucaristia presieduta dall’Arcivescovo Giacomo Morandi, Vescovo di Reggio Emilia – Guastalla con la presenza dei Sacerdoti della Diocesi

ore 18.30 – Eucaristia presieduta da Fra Pietro M. Andriotto, priore provinciale dei Servi di Maria

ore 20.30, Chiesa di S. Giovanni Evangelista – (nota anche come S. Giovannino) – piazza San Giovanni – “Presentazione del restauro del crocifisso” a cura della restauratrice Roberta Notari. Apertura della Chiesa per acconsentire alle visite (dalle ore 21.30 fino alle ore 22.30). Accesso libero per gentile concessione della Venerabile Confraternita dell’Immacolata Concezione e di San Francesco d’Assisi

ore 21, Chiostro Minore di Corso Garibaldi, 44 – “La Madonna della Ghiara da Reggio a Fivizzano attraverso l’Appennino” conversazione a cura di Clementina Santi e Giuseppe Piacentini

VENERDÌ 9 SETTEMBRE

ore 19.30, Chiostro Minore di Corso Garibaldi, 44 – (con apericena) giovani protagonisti dei “Cammini della Fede” scambio di esperienze nei diversi Cammini (a cura di Don Giordano Goccini)

ore 18.30 – Eucaristia presieduta da Don Luca Grassi, parroco di Sant’Agostino

ore 18, Sala del Tricolore, Palazzo Municipale (Piazza Prampolini 1, Reggio Emilia) – Premiazioni 43° Concorso Poesia Dialettale “La Giarèda” – Accesso libero

dalle ore 21 alle ore 23, Chiesa di S. Giovanni Evangelista (nota anche come S. Giovannino) – piazza S. Giovanni – Apertura della Chiesa per acconsentire alle visite – Accesso libero, per gentile concessione della Venerabile Confraternita dell’Immacolata Concezione e di San Francesco d’Assisi

ore 21, Sagrato della Basilica della della Ghiara – Filarmonica Città del Tricolore direttore Stefano Tincani

SABATO 10 SETTEMBRE

ore 21, Chiostro Minore di Corso Garibaldi, 44 – giovani protagonisti dei “Cammini della Fede” scambio di esperienze nei diversi Cammini (a cura di Don Giordano Goccini)

DOMENICA 11 SETTEMBRE

ore 21, Chiostro Minore di Corso Garibaldi, 44 – Esibizione del Coro Civico di Guastalla rassegna dei canti laici e religiosi

INGRESSO ALLA BASILICA DELLA B.V. DELLA GHIARA

Giorni feriali

dalle ore 7.10 alle ore 12.10

dalle ore 16.00 alle ore 19.30

dalle ore 21.00 alle ore 22.00

Domenica 11 settembre

dalle ore 7.10 alle ore 12.30

dalle ore 16.00 alle 21.30

BANCARELLE E ASSOCIAZIONI

tutti i giorni lungo Corso Garibaldi

sabato 10 e domenica 11 settembre, in via Emilia Santo Stefano con negozi aperti, mercato dell’artigianato e dell’enogastronomina a cura dell’ATI di via Emilia Santo Stefano

Dal 7 all’11 settembre, dalle 8 alle 23, Chiostro piccolo in via Guasco, 2

Mostra di Scultura “Sul sentiero di Pietra – Trent’anni di scultura insieme” a cura della Scuola di Scultura di Canossa (ingresso gratuito)

CELEBRAZIONI RELIGIOSE BASILICA DELLA GHIARA

Sante Messe nei giorni feriali

ore 7.30 – 9 – 18.30

Sante Messe domenica 11 settembre

ore 7.30 – 9.30 – 11.30 – 18.30 – 20.30

ALLA SCOPERTA DEI TESORI DELLA BASILICA DELLA MADONNA DELLA GHIARA

Venerdì 9 e sabato 10 Settembre

ore 15 e 15.30 -Visite guidate alla Basilica ed al Museo della Ghiara

Domenica 11 Settembre

ore 17 – Visita guidata “Ori e argenti” nel Museo della Ghiara

Ingresso gratuito su prenotazione, massimo 25 partecipanti per visita.

Prenotazioni online su www.eventbrite.it, telefonicamente o di persona allo IAT (0522/451152 dal martedì alla domenica dalle 09.00 alle 14.00 – Per chi prenota telefonicamente dovrà passare a ritirare il biglietto negli orari di apertura dell’ufficio).