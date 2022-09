Domenica 4 settembre, alle ore 17, viene presentato – nell’ambito del Picnic! Festival – il murales realizzato dall’artista Neko sulla casetta di via Monte Cisa nell’ambito dell’Accordo di cittadinanza del progetto Qua – Quartiere bene comune con il coinvolgimento del gruppo di lavoro formato da Comitato Monte Cisa, Rea – Reggio Emilia astrofili, Atletica Reggio e Anpi.

L’opera è dedicata ad Arnaldo Motti, detto Camél, una figura storica legata al quartiere e in particolare al parco “M. Olivi – Parco delle Caprette” dove per anni si è preso cura degli animali diventando un vero punto di riferimento per tutti i bambini e le bambine che lo frequentavano.

In caso di pioggia, consultare il sito www.picnicfestival.it