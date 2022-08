“Dopo un periodo di stallo durato alcuni anni – spiegano in una nota RSU, Fiom Cgil e Uilm Uil – questa estate ha prodotto una positiva stagione di nuove relazioni industriali all’interno di TecnoFerrari Spa, azienda metalmeccanica di Fiorano Modenese con oltre 250 dipendenti che progetta, produce e installa macchinari per tutte le fasi della produzione ceramica con clienti in tutto il mondo.

Nel mese di luglio si è infatti arrivati alla sottoscrizione di un accordo integrativo aziendale, frutto della tenacia e della volontà di arrivare ad un’intesa che potesse determinare migliori condizioni contrattuali per tutti i lavoratori. Ciò è merito di tutte le parti che hanno partecipato al tavolo di trattativa e tale accordo è il miglior auspicio per quanto riguarda l’imminente trasferimento nel nuovo stabilimento in via di completamento.

I punti salienti dell’intesa riguardano un importante capitolo sulle relazioni sindacali e la garanzia del diritto all’informazione dei lavoratori a mezzo dei propri rappresentanti con una moderna visione partecipativa.

Sul mercato del lavoro si è ribadita la centralità del contratto a tempo indeterminato come garanzia di stabilità e di investimento continuo sulle risorse umane, valorizzando la formazione e definendo la possibilità di valutazioni congiunte dei livelli di inquadramento con riferimento alle esperienze acquisite, alle polivalenze e alle polifunzionalità. Viene inoltre ribadito che in caso di appalti sarà verificata la corretta applicazione del Ccnl e l’osservanza del Patto per il lavoro ed il clima sottoscritto tra parti sociali e Regione Emilia Romagna”.

“Particolarmente apprezzato dai lavoratori e dalle lavoratrici è la definizione – prosegue la nota dei sindacati – in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per i lavoratori e le lavoratrici, della flessibilità di ingresso. A partire dal mese di ottobre sarà possibile quindi per i lavoratori anticipare o posticipare l’entrata al lavoro di 15 minuti, facilitando la gestione degli impegni familiari e permettendo una migliore gestione dei tempi di vita.

Si è concordato inoltre un modello di pianificazione delle ferie per i periodi più “intensi” che permetta ai lavoratori di avere in tempi consoni la certezza della risposta sui periodi richiesti e all’azienda di predisporre una corretta pianificazione del lavoro.

Sono state definite condizioni di miglior favore per i lavoratori della TecnoFerrari Spa per accedere ad anticipi del proprio Tfr e, in merito al trattamento di trasferta, si è giunti a definire migliori condizioni rispetto a quanto previsto attualmente dal Ccnl valorizzando un miglior rapporto tra tecnico e sicurezza personale (rispetto delle ore di lavoro e dei tempi di viaggio che gravano sulla prestazione e tenuta psico-fisica) e tecnico e clientela.

In vista del prossimo trasferimento nella nuova sede, si è concordato che nella stessa sarà approntata una mensa aziendale e ai dipendenti sarà fornito il pasto completo a totale carico aziendale.

Si è costituito ex novo un Premio di risultato variabile per il periodo 2022-2025 contenente obiettivi di redditività, produttività e qualità. Il premio avrà un valore in crescita nel periodo di vigenza contrattuale e raggiungerà a regime il valore massimo di €1.200.

Si è inoltre definito per il 2022 l’erogazione di buoni carburante di €200.

E’ stata istituita una nuova voce per tutti i lavoratori e le lavoratrici della TecnoFerrari denominata “salario aziendale” uguale per tutti e non assorbibile. Sul tema che ha visto un grande sforzo compiuto da tutte le parti al tavolo si è definito di riconoscere un elemento salariale aggiuntivo a quanto previsto dal Ccnl Meccanica Industria applicato in azienda.

L’accordo è stato sottoscritto dopo essere stato sottoposto al voto dell’assemblea del 15 luglio”, concludono Rsu TecnoFerrari Fiorano Modenese, Fiom Cgil Sassuolo e Uilm Uil Modena e Reggio Emilia.