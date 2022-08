Primo venerdì di settembre tra ricordi e musica con la Serata Picchio Rosso, remember dedicato alla storica discoteca di Formigine nata nel 1976 e diventata simbolo in tutta Italia. L’ormai tradizionale appuntamento, tappa immancabile del Settembre formiginese dal 2016, è in programma venerdì 2 a partire dalle 20.30 in piazza Calcagnini, che per l’occasione si trasformerà in una sala da ballo in grado di fare rivivere, attraverso la musica, i momenti migliori degli anni ’70/’80/’90.

Apre la serata la special guest, dj Fre dell’associazione Tutto Si Muove e una performance live della Dimezzo. A salire sul palco saranno come sempre i dj di quegli anni: Luca Zanarini, Simona Gee, Diego Ferrari, Andrea Sarti, Stefano Facchini, Corradino e Robby Ruini. Vocalist dell’evento La Lira e Fillo. Video e suoni a cura di Ans e Max Bettelli.

Una grande festa dedicata a tutti quelli che hanno vissuto il Picchio Rosso, a quelli che si sono innamorati al suo interno, che hanno ballato, cantato e si sono divertiti creando inconsapevolmente un mito che ancora oggi fa sentire la sua eco. Evento realizzato con il patrocinio del Comune di Formigine. Ingresso libero fino a esaurimento posti.