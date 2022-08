Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto stamane intorno alle 10:30 sulla SP486R a Castellarano. Lo schianto ha coinvolto due camion e tre autovetture. Nonostante l’intervento dei sanitari, sul posto anche con l’elisoccorso da Parma, non c’è stato nulla da fare per il conducente di una delle auto. Oltre ai sanitari, sul luogo del tragico sinistro i Vigili del fuoco e la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia.



