Il Cral-Circolo ricreativo e sportivo dilettantistico aziendale dei lavoratori del Comune e della Provincia di Reggio Emilia organizza e promuove corsi di lingua inglese e spagnola, dal 3 ottobre 2022 al maggio 2023. I corsi – con docenti madrelingua, ogni lezione avrà una durata di un’ora e mezzo alla settimana, per un totale di 30 lezioni – sono aperti al pubblico, cioè proposti alla cittadinanza, oltre che agli iscritti al Cral, su iscrizione e fino a esaurimento dei posti.

I corsi avranno luogo nella sede della scuola media Sandro Pertini di via Medaglie d’Oro della Resistenza 2 (vicino al cinema Rosebud) e saranno organizzati, in base al numero di iscritti, nei giorni di lunedì o martedì oppure giovedì dalle 17 alle 18,30 o dalle 18,30 alle 20.

Le classi verranno formate con un minimo di 12 studenti e un massimo di 15.

L’inserimento dei nuovi studenti (alla prima partecipazione ai corsi) avverrà in base al livello di conoscenza della lingua e al calendario predeterminato dagli insegnanti (con possibilità di un corso per soli principianti). Coloro che desiderano iscriversi per la prima volta al corso 2022-23 dovranno prenotarsi telefonicamente o tramite email (comune.cral@comune.re.it) oppure di persona agli Uffici del Cral di via San Pietro Martire 2/D; pagare la quota di iscrizione al corso entro e non oltre la fine di novembre 2022 direttamente all’ufficio del Cral oppure, preferibilmente, tramite bonifico bancario (codice IBAN: IT 89 K 02008 12834 000100246319, Banca Unicredit – Agenzia di Reggio Emilia); pagare la quota associativa al Cral per l’anno 2023; sostenere un colloquio con gli insegnanti per l’inserimento nel gruppo di studio più adeguato al livello di conoscenza della lingua prescelta. Questo colloquio è fissato per martedì 13 settembre, dalle ore 17, nella stessa scuola Pertini.

Gli studenti già iscritti a corsi precedenti, che intendano rinnovare l’iscrizione, dovranno invece confermare l’iscrizione telefonicamente o ancora meglio tramite mail agli uffici del Cral; pagare la quota di iscrizione al corso entro e non oltre fine ottobre 2022.

La quota di partecipazione è di 240 euro, a cui vanno aggiunti 20 euro per la tessera associativa al Cral.

Il Cral risponde al numero di telefono 0522.456499 oppure 0522.456385 e riceve al lunedì, mercoledì e venerdì su appuntamento dalle 9,30 alle 12.