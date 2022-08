Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena hanno deferito in stato di libertà una donna di 46 anni, per insolvenza fraudolenta. L’indagata, dopo aver consumato un pasto in un locale del centro cittadino, al fine di non pagare il conto, ha strattonato un dipendente del ristorante colpendolo con calci e pugni per poi tentare di darsi alla fuga.



