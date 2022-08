Poco prima delle 9.00 di ieri, i Carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia allertati dal titolare, sono intervenuti in via del Fante a Reggio Emilia, curando l’intervento pertinente un sopralluogo di furto all’interno di un centro estetico. Ignoti ladri, durante la notte precedente previa effrazione della finestra a vasistas, si erano introdotti nei locali da dove hanno asportato, stando ai primi controlli in corso di esatto inventario, alcune centinaia di euro dal registratore di cassa e vari prodotti cosmetici.

Tra danni cagionati per la perpetrazione del furto e refurtiva sottratta il danno è in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda i Carabinieri reggiani hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.