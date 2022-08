All’Agriturismo Podere operaio “Al vecchio mulino”, sabato 3 settembre alle ore 17, nell’ambito di “Macinare Cultura – Festival dei Mulini Storici” organizzato da ATER Fondazione con la Regione Emilia-Romagna e AIAMS – Associazione Italiana Amici Mulini Storici, va in scena il concerto “Different things” di ALEXANDER DUO SAX E ARPA composto da Alessandra Ziveri (arpa) e Alessandro Creola (sax).

Un’interessante coppia strumentale che unisce il caldo timbro del sassofono alla liquida leggerezza dell’arpa, con un repertorio che prevede sia musiche originali che trascrizioni selezionate in modo che siano capaci di esplorare ad ampio raggio le diverse possibilità di questi due bellissimi strumenti.

Il programma prevede, tra gli altri, l’esecuzione del Notturno di Gustav Bumcke, la prima composizione scritta per questa formazione cameristica, Cafè 1930 di Astor Piazzolla (1921-1922) che ci porta nei malinconici ma anche ardenti nuovi tanghi argentini, Sonata in La minore di Antonio Vivaldi (1678-1741) in cui il sax baritono entra con sorpresa nel mondo barocco per esplorare le sue diverse possibilità tecniche ed espressive.

Info logistiche e contatti

Via Borre Macognano 32, Montefiorino (MO)

Ingresso: € 15,00. Informazioni e prenotazioni: podereoperaio2012@gmail.com – 328 7811905 – 351 0942347