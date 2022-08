ROMA (ITALPRESS) – “Lo scostamento di bilancio ovvero un ulteriore debito per questa nazione è l’estrema ratio”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni in un comizio elettorale a Termoli, in provincia di Campobasso in Molise. “Siamo la nazione del mondo occidentale – ha aggiunto – che si è già indebitata di più con i soldi del Pnrr. Ora abbiamo quelle risorse che in teoria sono destinate a fare altro prioritariamente perchè per l’energia c’è molto poco. Io dico che le priorità sono cambiate e che la prima cosa che dovremmo fare è rivedere quelle priorità dei soldi per i quali già ci siamo indebitati per concentrarci sulla priorità delle bollette” “Noi come Fdi – ha continuato – stiamo facendo alcune cose, ma è chiaro lo Stato non può guadagnare sulle spese delle bollette. Senza scostamenti eccessivi, si possono fare alcune cose come ad esempio tagliare tutti gli oneri eccedenti. E’ una misura a costo zero. Poi, altra cosa e su cui sono disposta ad andare in Parlamento domani, è dividere il costo dell’elettricità da quello del gas. Altra cosa che si può fare a basso costo. Siamo disposti a votarla domani”.

(ITALPRESS).

– credit photo agenziafotogramma.it –