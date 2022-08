Nella giornata di ieri, martedì 30 agosto, è avvenuta una riunione presso il Municipio di Fiorano Modenese tra il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, tre aziende agricole locali e il Sindaco Francesco Tosi. L’incontro è stato convocato a seguito di una segnalazione proveniente dai titolari delle tre attività, i quali lamentano l’impossibilità di utilizzo del cosiddetto Canale di Modena, condotto idrico costruito decenni addietro per consentire agli agricoltori di Fiorano e Formigine di irrigare i campi con l’acqua del fiume Secchia.

Richiesto l’intervento del Comune, il Primo Cittadino ha organizzato un confronto condiviso per chiarire la questione. Non è purtroppo nuova la notizia secondo cui le criticità idriche stiano compromettendo ogni anno di più le coltivazioni locali e nazionali.

A seguito dell’incontro e degli approfondimenti effettuati, è emersa una situazione particolarmente complessa. Da qui la necessità di affrontarla in maniera articolata e ad ampio raggio, mettendo in campo azioni diverse, che – nella loro complementarietà e nel coinvolgimento di diversi soggetti – possano prospettare una soluzione globale del problema. Sarà fondamentale il concorso di più elementi, dato il quadro futuro non ottimistico della disponibilità di acqua ad uso irriguo anche presso il Canale di Fiorano.

L’importanza che l’agricoltura riveste deve spingere ad un sostegno sempre maggiore, e proprio per muoversi in questa direzione il Sindaco convocherà presto un secondo incontro, coinvolgendo altresì il Consorzio della Burana (oltre a quello di Bonifica dell’Emilia Centrale), Hera e Iren.