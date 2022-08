Un programma ricchissimo di iniziative, spalmate su quattro giorni. Dal 2 al 5 settembre tornerà ad Albinea la tradizionale Fiera della Fola.

Il via sarà venerdì con il mercato dell’antiquariato e dell’artigianato in piazza e l’inaugurazione, alle ore 21, della mostra Mercato dell’hobby all’interno della palestra della scuola Renzo Pezzani.

Sabato si partirà alle ore 9 con l’escursione all’anellino di Cà del Vento che comprende le tappe agli scavi archeologici del Castello di Borzano e alla tana della Mussina. Seguirà la visita alla sede del Gruppo archeologico albinetano a cura del gruppo stesso. Il ritrovo sarà di fronte alla sede del Ceas, in via Chierici 2 a Borzano. L’evento, che rientra nel Festival del turismo responsabile “IT.A.CÀ migranti e viaggiatori, è gratuito e curato da GAA. Il numero massimo di partecipanti sarà 15 e la prenotazione è obbligatoria scrivendo a isamontanari9@gmail.com.

Tra le ore 10 e le 13 mercatino dei libri usati in biblioteca.

Alle 16 tricicli Grillo in piazza e amichevoli di basket (e mini basket) al nuovo playground artistico al parco Lavezza, a cura di GOBasket. Alle 17.45, sempre al playground, amichevole tra gli Under 19 di GoBasket e Pallacanestro Novellara.

Alle 18, nella sala civica di via Morandi 9, verrà presentato il docufilm di Silvia Degani dal titolo “…Quell’attorno a me era un gran stupore”, all’interno della mostra di fotografie della stessa autrice. Alle 19.30 flashmob di Pole Dance in piazza a cura di Pilates&Co.

Alle 21 l’evento clou della giornata in piazza Cavicchioni, con il concerto di blues dialettale “Vacca ragas Tour 2022” di Marco J.Mammi. Non si tratterà solo di un’esibizione musicale da ascoltare, ma sarà un vero e proprio show di musica, video, ospiti e tante sorprese.

Polistrumentista e autore di musica e parole di tutte le canzoni pubblicate sui suoi canali social, nel 2018 Mammi ha pubblicato il videoclip della sua prima canzone in dialetto reggiano dal titolo “Diotbendésa”. Dato il riscontro positivo ha scritto altre 10 canzoni e altrettanti videoclip per un totale di mezzo milione di visualizzazioni solo sul suo canale YouTube. Nel 2019, a Salvaterra, ha pubblicato il suo primo album “Diotbendèsa” da cui è partito il “Diotbendèsa Tour 2019” che ha fatto tappa, con grandissimo seguito, in diversi comuni della provincia reggiana. Dopo un lavoro di composizione e regia video di quasi 2 anni, è uscito il suo secondo album autoprodotto, dal titolo “Vacca Ragas”.

Domenica 4 settembre, dalle ore 10 alle ore 12, sarà possibile visitare il “Museo più piccolo del mondo. Storie che pesano” e l’acetaia comunale di Villa Tarabini. Dalle 9 alle 10 sarà presente il mercato ambulante in via Caduti per la Libertà e in via Crocioni e sarà possibile, per i bambini, divertirsi in piazza con i tricicli Grillo. Alle 16 amichevoli di basket al playground del parco Lavezza e, alle 17.45, amichevole tra gli Under 15 di GoBasket e Pallacanestro Novellara. Alle 17, al parco dei Frassini, il divertentissimo “Dialetto quiz” con la collaborazione dell’associazione “Léngua mèdra Rès”. Il contest inedito vedrà grandi e piccini sfidarsi in squadre sulla conoscenza dei modi di dire, parole e frasi in dialetto reggiano. Durante la gara si esibirà con voce e chitarra il cantante dialettale Paolo Messori.

Alle 18 mercato dell’antiquariato al centro Fola e, alle 21, spettacolo comico “Imitamorfosi, Claudio Lauretta Show” con un grande led wall che sarà montato in piazza. L’appuntamento è a ingresso libero e realizzato in collaborazione con Arci Reggio Emilia. Lauretta è un imitatore, attore e comico che ha calcato i palchi in molti programmi televisivi: Striscia la Notizia, Markette, Zelig, Chiambretti Night, Glob, Quelli che il calcio, Italia’s Got Talent, Le Iene, Colorado e Mai dire Talk. Camaleontico e trasformista, con una formidabile mimica facciale, ha dato vita alle sue personalissime imitazioni di Di Pietro, Pozzetto, Vissani, Sgarbi, Grillo, Platinette, Fabio Volo, Giuliano Ferrara, Giovanni Floris, Claudio Bisio, Matteo Renzi, Carlo Calenda e tantissimi altri. E’ il primo imitatore italiano ad aver fatto un “Deep fake televisivo” dell’imitazione di Matteo Renzi nel programma tv Striscia la Notizia, facendo scalpore su tutti i media. Fa parte del cast fisso di “Ciao Belli” su Radio Deejay.

Lunedì 5 settembre sarà la giornata dedicata alla raccolta fondi benefica a favore di Aima Reggio Emilia: l’associazione che supporta i bisogni delle persone con demenza e delle loro famiglie. Saranno due le iniziative dedicate a questo scopo e coinvolgeranno l’amministrazione comunale, Athletichef: la squadra che unisce famosi maestri chef e pasticceri e la società sportiva United Albinea. Si partirà alle 17.30 con una partita di calcio amichevole tra la formazione “Albinea Stars” e Athletichef, che si terrà allo stadio il Poggio di via Alighieri 8. L’ingresso sarà a offerta libera con la possibilità di consumare una merenda e/o un aperitivo sul posto.

Conclusa la sfida calcistica ci si trasferirà al parco Lavezza dove, all’interno di una cucina professionale, gli chef prepareranno uno squisito menù. Il costo della cena sarà di 45 euro (20 euro per i ragazzi fino ai 14 anni). L’incasso verrà interamente devoluto ad Aima per sostenerne le attività. Per prenotare un posto a tavola contattare il numero 348.6044046, oppure scrivere ad info@athletichef.it.

Dalle ore 17 alle ore 20 saranno presenti i tricicli Grillo in piazza e, dalle 20, ci sarà anche il mercatino dell’antiquariato. Alle ore 21 “Fola in musica” con l’esibizione della scuola di musica e teatro Risonanze. In conclusione, come da tradizione, ciambella e Spergola per tutti con lo spettacolo di fuochi artificiali.

Dal 2 al 4 settembre, a partire dalle 19.30, sarà attiva l’Osteria della Fola al parco Lavezza con menù tradizionale, ristorante di pesce e gnocco fritto.

Tutti i giorni sarà presente il luna park in via Caduti per la Libertà.

In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno nella sala civica di via Morandi.