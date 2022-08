Continuano fino a dicembre gli appuntamenti alla Riserva naturale delle Salse di Nirano, con un ricco programma di attività e laboratori gratuiti dedicati a grandi e piccoli, in collaborazione con gli esperti di Ecosapiens e La lumaca.

Visite guidate gratuite, letture e favole serali, laboratori creativi alla scoperta della biodiversità, della flora e fauna locale, dei colori dell’autunno, per arrivare al 3 dicembre, Giornata Internazionale della Disabilità, con un’iniziativa dedicata all’accessibilità per tutti della Riserva.

Non mancheranno gli appuntamenti ormai consolidati e sempre partecipati con ‘Puliamo il mondo’ il 25 settembre; la divertente festa di Halloween in costume il 23 ottobre e la Giornata nazionale dell’Albero il 13 novembre, in collaborazione con l’Ente Parchi Emilia Centrale.

Due le novità, in occasione della rassegna regionale ‘Vivi il Verde 2022’: sabato 8 ottobre ‘geocatching’, caccia al tesoro digitale, con la partecipazione del suo ideatore, alla scoperta di storie celate tra il Parco del castello di Spezzano, la collina fioranese e la Riserva. A fine caccia, piccola merenda e presentazione della guida interattiva “Scopri i percorsi di Fiorano Modenese”, con il contributo di Walk+ e CAI di Sassuolo. Domenica 9 ottobre invece è dedicata alla passeggiata dantesca, per scoprire i luoghi di Dante e le bellezze naturalistiche dell’area protetta, accompagnati dal Sommo Poeta in persona, che racconterà le avventure del suo peregrinare.

L’autunno in Riserva parte domenica 4 settembre con due appuntamenti: al mattino ‘A spasso con l’esperto’ alla scoperta di una ex cava nel cuore del nostro territorio; nel pomeriggio, alle ore 16.30, visita guidata gratuita.

Il calendario completo delle iniziative alle Salse di Nirano è disponibile sul sito Fiorano Turismo. Tutte le attività sono a prenotazione obbligatoria tramite from online sul sito del turismo del Comune di Fiorano Modenese o sulla pagina fb della Riserva.

Per informazioni è possibile scrivere alla mail salse.nirano@fiorano.it o chiamare i numeri 0522 343238 e 342 8677118

Programma prossimi appuntamenti Riserva naturale Salse di Nirano

Domenica 4 settembre

A spasso con l’esperto: Le cave di Fiorano cosa sono diventate?

Ore 9:30 parcheggio inizio via Malmusi, Fiorano Modenese

Escursione, accompagnati da una guida esperta, alla scoperta di una ex cava nel cuore del nostro territorio, andando alla ricerca dei fossili ancora presenti nei nostri calanchi. Rientro a Fiorano per le ore 12:30.

Domenica 4 settembre

Visita guidata gratuita

Ore 16:30, Ca’ Rossa

Un’escursione attraverso un ambiente spettacolare, dove i vulcani di fango sono da sempre il fulcro di una complessa rete di biodiversità, cultura e tradizioni. Com­pletiamo la camminata con una visita alle mostre tematiche di Ca’ Rossa e Ca’ Tassi. A cura di Ecosapiens e La Lumaca.

Sabato 10 settembre

Favole al chiaro di luna

Ore 20:30, Ca’ Rossa

Nel silenzio della sera, magiche letture della buonanotte accompagneranno bambini e bambine alla scoperta di mondi fantastici e personaggi avventurosi. al termine della narrazione verrà offerta la tisana dei sonni tranquilli a tutti i partecipanti. Consigliamo stuoia, telo, felpa e torcia/lanterna. A cura di Ecosapiens e La Lumaca.

Domenica 18 settembre

Esploratori di microcosmi

Ore 15:00, Ca’ Rossa

Un’entusiasmante caccia al tesoro di farfalle, libellule, coccinelle, ragni e millepiedi, per scoprire e esplorare l’ambiente che ci circonda. Dopo averli cercati e riconosciuti disegneremo gli abitanti del microcosmo su materiali naturali, per portarli a casa come ricordo o lasciarli in Riserva durante una passeggiata insieme. A cura di Ecosapiens e La Lumaca.

Domenica 25 settembre

Puliamo il mondo

Ore 15:00, Parcheggio delle Salse

Giornata nazionale di impegno ecologico presso l’area delle Salse, con interventi di pulizia dei sentieri. A seguire un divertente laboratorio di riciclo creativo. A cura di Ecosapiens e La Lumaca.

Domenica 2 ottobre

Visita guidata gratuita

Ore 10:30, Ca’ Rossa

Un’escursione attraverso un ambiente spettacolare, dove i vulcani di fango sono da sempre il fulcro di una complessa rete di biodiversità, cultura e tradizioni. Completiamo la camminata con una visita alle mostre tematiche di Ca’ Rossa e Ca’ Tassi. A cura di Ecosapiens e La Lumaca.

Sabato 8 ottobre

Geocatching Vivi il verde 2022

Ore 15:00, Castello di Spezzano – Parcheggio n.2

In un percorso tra passato e presente accompagnati dall’ideatore della caccia al tesoro digitale scopriremo le storie celate tra il Parco del Castello di Spezzano, la collina fioranese e la Riserva delle Salse di Nirano. A fine caccia, piccola merenda e presentazione della guida interattiva “Scopri i percorsi di Fiorano Modenese”. A cura di Ecosapiens e La Lumaca, con il contributo di Walk+ e CAI di Sassuolo, nell’ambito dell’iniziativa regionale Vivi Il Verde 2022.

Domenica 9 ottobre

Passeggiata in Riserva con Dante Alighieri

Ore 15:00, Ca’ Rossa

Passeggiata/trekking dantesca: una coinvolgente passeggiata per scoprire i luoghi di Dante e le bellezze naturalistiche della Riserva accompagnati da Dante Alighieri in persona, che ci racconterà le avventure del suo peregrinare. A cura di Ecosapiens e La Lumaca.

Sabato 15 ottobre

Ornitologi d’autunno

Ore 15:00, Ca’ Rossa

Il progetto “100 nidi per la Riserva” sostiene la nidificazione dei piccoli passeriformi per aumentare la biodiversità. Una guida ambientale assembla alcuni nidi artificiali, raccontando quali specie sono solite utilizzarli e, infine, insieme procederemo al montaggio. A cura di Ecosapiens e La Lumaca.

Domenica 23 ottobre

Le Salse si tingon d’autunno

Ore 15:00, Ca’ Rossa

Un laboratorio per scoprire le tonalità cromatiche della natura: un’immensa tavolozza di colori! Semplice passeggiata alla ricerca del materiale che la natura può offrirci per poi utilizzarlo per costruire, colorare, creare. A cura di Ecosapiens e La Lumaca.

Halloween e la Riserva Stregata

Ore 16:30, Ca’ Rossa

Una spaventosa festa per mostri e mostriciattoli. Graditissimi i costumi eccentrici e colorati. Laboratori creativi, caccia al tesoro, attività ludiche per trascorrere un paurosissimo pomeriggio in compagnia! Se non riuscite a vedere al buio, portatevi una torcia. A cura di Ecosapiens e La Lumaca.

Domenica 6 novembre

Visita guidata gratuita

Ore 10:30, Ca’ Rossa

Un’escursione attraverso un ambiente spettacolare, dove i vulcani di fango sono da sempre il fulcro di una complessa rete di biodiversità, cultura e tradizioni. Completiamo la camminata con una visita alle mostre tematiche di Ca’ Rossa e Ca’ Tassi. A cura di Ecosapiens e La Lumaca.

Domenica 13 novembre

Giornata Nazionale dell’Albero

Ore 14:30, Ca’ Rossa

Festeggiamo la Giornata Nazionale dell’Albero, dedicata alla salute delle piante, raccogliendo i semi intorno a noi, per posizionarli in originali vasi realizzati con materiali di recupero e metterli a dimora nei nostri giardini dopo l’inverno. Mamme e papà potranno degustare una semplice tisana, leggendo narrazioni e favole a tema. A cura di Ente Parchi Emilia Centrale.

Domenica 20 novembre

Tracce d’autunno

Ore 15:30, Ca’ Rossa

Scopriamo insieme cosa nasconde questa stagione con un laboratorio creativo adatto ai bambini dai 5 – 10 anni. Andiamo alla ricerca di tesori per costruire il nostro piccolo bosco d’autunno. Consigliamo abbigliamento adeguato ad uscire anche in caso di maltempo. A cura di Ecosapiens e La Lumaca.

Sabato 3 dicembre

Giornata Internazionale della Disabilità: Salse per tutti

Ore 14:30, Ca’ Rossa

Presentazione del video “Accessibili” ed esperienza di turismo inclusivo accompagnati dai protagonisti del video, momento di confronto con la cittadinanza sulla Riserva MAB e sul riconoscimento della nuova Riserva della Biosfera da parte dell’UNESCO.