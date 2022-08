Prosegue la rassegna “Spilamberto en plein air”. Sabato 3 settembre dalle 9.30 nel Giardino Pensile della Rocca Rangoni “Slow life in armonia & natura”. Ore 9.30 apertura con la colazione in giardino; alle 10.30 conferenza “Madre Natura: internet tridimensionale”. A seguire pranzo in condivisione su prenotazione. Alle 16.15 presentazione del libro “Benessere e longevità”; alle 18.30 evento esperienziale “Connessione con la Natura attraverso i tamburi”. A cura dell’Associazione Centro Studi Discontinuo Info e prenotazioni: centrodiscontinuo@gmail.com; facebook @centrodiscontinuo; whatsapp 348/1682500.

Sempre sabato 3 alle 19.30 nel Parco di Rocca Rangoni Art picnic Magic Spilamberto: Picnic seduti sull’erba, tra lucine, sulle note di musica e racconti e mercatini unici.

A cura delle Botteghe di Messer Filippo.

Prenotazioni al link: https://forms.gle/5w53uTTp8z9txjbc7 o via whatsapp 338-8971889.

Domenica 4 settembre alle 20.30 al Circolo Arci Polisportiva Spilambertese “Musica sotto le stelle: Sam Lambertini”. A cura del Circolo Arci Polisportiva Spilambertese. Info e prenotazioni: Miria 339-4774896 – Marco 333- 9898324.

Martedì 6 alle 21 al Circolo Arci Rinascita San Vito “Otto panzer Show”, Gianni Risola.

A cura di I burattini della Commedia.

A partire da martedì 6 settembre “Settimana della voce”: durante la settimana, laboratori e seminari a numero chiuso a cura dell’Associazione Laboratorio della Voce.

Per info e dettagli tel. 3385939832; instagram @laboratorio.dellavoce.

Martedì 6 alle 20.30 nella Corte d’Onore della Rocca Rangoni “Conoscere la propria voce: Prevenzione e cura dei problemi legati alla fonazione”. Conferenza con la Dott.ssa Elisa Marcacci, logopedista. A cura dell’Associazione Laboratorio della Voce.

Mercoledì 7 alle 20.30 nella Corte d’Onore della Rocca Rangoni “Voce, Linguaggio e musica: come cambia la nostra voce se parliamo lingue diverse”. Conferenza con il Dott. Matteo Ferrari, logopedista. A cura dell’Associazione Laboratorio della Voce Interventi musicali: Coro multietnico Multispilla.

Giovedì 8 dalle ore 18.30 al Parco di Rocca Rangoni “Concerto allievi del Laboratorio della Voce”, a cura dell’associazione Laboratorio della Voce.

Venerdì 9 Murmur alla Rocca, Corte d’Onore Rocca Rangoni concerti di Le Chemin des Femmes (21.15) e Valeria Sturba (22.15).

In Rocca nel percorso FAI (accesso dal Cortile d’Onore) mostra “Veniamo in pace”, opere realizzate dall’artista Lorenzo Lunati. Un percorso tra le rappresentazioni di diversi alieni, ciascuno dei quali rappresenta un sentimento, un’emozione, la volontà di abbattere le barriere della diversità. Orario di apertura: mercoledì dalle 20 alle 22; sabato dalle 18 alle 22 e domenica dalle 20 alle 22.

Tutti gli aggiornamenti sul sito www.comune.spilamberto.mo.it e sui canali social (FB e IG) del Comune.