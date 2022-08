Con il mese di settembre ripartono le attività del Centro per le famiglie con quattro appuntamenti di “Crescere in natura” rivolti alle famiglie con bambini 12-36 mesi. Si tratta di una serie di esperienze in outdoor, divertenti e guidate in collaborazione con il Ceas Terre Reggiane – Tresinaro Secchia, per promuovere l’esplorazione e la valorizzazione anche per i più piccoli della natura del territorio.

Questo il calendario (orario sempre dalle 9.30 alle 12): sabato 10 settembre Parco pubblico di Baiso, sabato 17 settembre Giardino didattico Giovanni Paolo II di Scandiano, sabato 10 ottobre Salse di Regnano a Viano, sabato 15 ottobre pista ciclopedonale Secchia a Castellarano.

Tutte le iniziative sono gratuite.

Per maggiori informazioni consultare il sito e la pagina Facebook dell’Unione Tresinaro Secchia, per le iscrizioni contattare il Centro per le famiglie 0522-985903 centrofamiglie@ssu.tresinarosecchia.it.