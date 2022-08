La Finale del Premio Scenario infanzia 2022, spettacoli per ragazzi e tout public, laboratori: ricco il programma della quinta edizione di Scenario Festival che si svolgerà a Bologna dall’1 al 4 settembre, un progetto dell’Associazione Scenario, direzione artistica di Cristina Valenti, realizzato con DAMSLab – Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna, nell’ambito di Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna-Territorio Turistico Bologna-Modena, con il contributo di MiC Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, in collaborazione con ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione/Teatro Nazionale, Dipartimento Educativo MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, Cassero LGBTI+ Center, Gender Bender, Cronopios, Il Cameo e con Fondazione Teatro Metastasio, Hystrio Festival, Teatro Due Mondi, L’Arboreto| Teatro Dimora Mondaino.

Una festa della creatività giovanile che, nel distretto della Manifattura delle Arti, tra DAMSLab e Giardino del Cavaticcio, darà vita ad un cantiere diffuso di spettacoli, laboratori e accompagnamento alla visione per i più piccoli e che vive della collaborazione degli enti che gravitano in quest’area, ai quali si aggiunge quest’anno il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, con il suo Dipartimento Educativo.

LA FINALE DEL PREMIO SCENARIO INFANZIA 2022

Nuovi linguaggi per i nuovi spettatori: giovedì 1 e venerdì 2 settembre la Finale del Premio Scenario infanzia, alla sua nona edizione, presenterà 10 corti teatrali di venti minuti in gara per aggiudicarsi il più prestigioso riconoscimento nazionale destinato al teatro per l’infanzia e la gioventù rivolto a progetti teatrali originali riservati a spettatori bambini, ragazzi, adolescenti. Artisti under 35, provenienti da tutto il territorio nazionale, presenteranno alla Giuria e al pubblico i propri studi scenici a conclusione di un articolato percorso di selezione.

Promosso da 39 strutture associate distribuite sul territorio nazionale, appartenenti all’ambito del teatro di innovazione, il Premio Scenario da più di trent’anni scommette sulla creatività giovanile, la va a scovare e la sostiene, spinge giovani artisti a inventare progetti, a tradurre le proprie visioni in proposte sceniche, ad affrontare lo sguardo e il giudizio di altri artisti, operatori, critici, studiosi. Utilizzando tecniche e linguaggi diversi appartenenti al teatro per l’infanzia e la gioventù per toccare le questioni più cogenti dell’attualità, i progetti finalisti cercano l’incontro con il giovane pubblico senza escludere il confronto con gli spettatori adulti.

Giovedì 1 settembre dalle ore 10, presso il DAMSLab/Teatro, si potranno visionare “Il Minotauro-Senza fili” di Adamah Teatro (San Giuliano Terme, Pi), “California Under Routine” di Baladam B-side (Mirandola, Mo), “Happy B-day TO ME!” di Collettivo Komorebi (Bologna), “Ornella” di Gaia Amico (Fidenza, Pr), “Ninnoli” di Seppur (Frascati, Rm).

Venerdì 2 settembre dalle ore 11, presso il DAMSLab/Teatro, andranno in scena “Inciampo-Nà e il filo rosso” di Bellini/Costantini (Bergamo), “Nunc” di BRAT (Porpetto, UD), “Il soggetto perfetto” di Bartolucci/Selvatico (Fiumicino, RM), “La festa di fine anno” di Salvatore Cannova (Altofonte, PA), “May you live” di Francesca Tres (Colceresa, VI).

I 10 progetti finalisti saranno valutati da una Giuria presieduta dall’attrice-autrice Marta Dalla Via, vincitrice con il fratello del Premio Scenario 2013, e composta da Bruna Gambarelli (fondatrice di Laminarie/Dom la cupola del Pilastro, operatrice culturale, docente all’Accademia di Belle Arti di Palermo), Fabrizio Pallara (regista, scenografo, drammaturgo, attore, finalista del Premio Scenario 2003), e dai soci dell’Associazione Scenario Cristina Valenti (presidente e direttore artistico Associazione Scenario, professore associato di Discipline dello spettacolo Università di Bologna), Jacopo Mai (componente Consiglio Direttivo Associazione Scenario, vicepresidente di Teatro Gioco Vita, Piacenza).

La Premiazione avverrà sabato 3 settembre presso il DAMSLab preceduta, alle ore 17, dal TALK (15’) dei Fratelli Dalla Via, una dichiarazione di poetica per i giovani artisti che stanno concludendo il percorso del Premio. Alle ore 19 al DAMSLab/Teatro sarà presentato il corto teatrale vincitore del Premio Scenario infanzia 2022 (20’).

Al termine della Finale, la Giuria assegnerà un premio di 8.000 Euro al miglior progetto destinato ai nuovi spettatori e avrà facoltà di esprimere menzioni speciali a sua discrezione.

LE COLLABORAZIONI

Un Premio che cuce relazioni e crea una tessitura di collaborazioni sul piano regionale e nazionale volte a sostenere i progetti vincitori. Azioni di partenariato per le residenze artistiche dei vincitori, successive alle giornate del Festival e finalizzati al completamento dei lavori emersi dal Premio, saranno realizzate con il Centro di Residenza presso l’Arboreto – Teatro Dimora di Mondaino e con la Residenza per artisti nei territori presso il Teatro Due Mondi di Faenza.

Si inaugura nel 2022 la collaborazione con la Fondazione Teatro Metastasio che, in virtù della convenzione triennale siglata con l’Associazione Scenario, al termine della Finale del Premio, sosterrà con un contributo economico l’iter produttivo della compagnia vincitrice (o, in caso di ex aequo, di una delle due vincitrici), impegnandosi a programmare lo spettacolo compiuto nella propria sede (con debutto previsto fra il 9 e il 12 novembre 2022).

È infine prevista una collaborazione triennale con l’Associazione Hystrio e Hystro Festival, che si articolerà diversamente in relazione a ciascuna annualità del Premio Scenario.

GLI SPETTACOLI

Accanto ai finalisti del Premio Scenario infanzia, il Festival ospiterà negli spazi all’aperto del Giardino del Cavaticcio alcuni spettacoli per ragazzi e tout public di artisti emersi dalla storia del Premio: Emma Dante, Fratelli Dalla Via, Teatrodistinto, insieme ai più giovani Nardinocchi/Matcovich e Hombre Collettivo. Ad aprire il Festival giovedi 1 settembre alle ore 21 saranno i Fratelli Dalla Via con “SBUM! Yes, we cake” il nuovo spettacolo prodotto da La Piccionaia, di e con Marta e Diego Dalla Via, vincitori del Premio Scenario 2013.

Venerdì 2 settembre alle ore 19.15 al DamsLab/Teatro Teatrodistinto presenta “Solitarium” ideato e scritto da Daniele Gol, con Sebastiano Bronzato e Chloè Ressot, compagnia finalista del Premio Scenario infanzia 2008.

A seguire, alle ore 21, al Giardino del Cavaticcio, Hombre Collettivo presenta “Casa nostra”, regia di Riccardo Reina, con Angela Forti, Agata Garbuio, Riccardo Reina, Aron Tewelde, spettacolo vincitore ex aequo Premio Scenario infanzia 2020.

Sabato 3 settembre alle ore 21 Nardinocchi/Matcovich presentano “Arturo”, di e con Laura Nardinocchi e Niccolò Matcovich, una produzione Florian Metateatro, Rueda/Habitas, vincitore ex aequo Premio Scenario infanzia 2020.

Un evento originale a cura di Emma Dante, regista vincitrice del Premio Scenario 2001, pensato per Scenario Festival, avrà luogo domenica 4 settembre alle ore 21: “Incontro con Biancaneve e Cenerentola” che vedrà gli attori e le attrici della Compagnia Sud Costa Occidentale – Martina Caracappa, Davide Celona, Federica Greco, Daniela Macaluso – raccontare le favole di Biancaneve e Cenerentola utilizzando elementi di scena, costumi e frammenti dei loro spettacoli. In collaborazione con ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione/Teatro Nazionale – Focus Emma Dante, Arena del Sole 22/23.

In caso di pioggia gli spettacoli si terranno presso il DamsLab/Teatro agli stessi orari mentre lo spettacolo “Incontro con Biancaneve e Cenerentola” si terrà, sempre allo stesso orario, presso l’Arena del Sole (Sala Thierry Salmon).

I LABORATORI

Nel ricco programma del Festival si inseriscono i laboratori, alcuni dei quali prenderanno avvio nei giorni precedenti all’inizio del Festival. Da lunedì 29 a mercoledì 31 agosto, negli spazi laboratoriali del Dipartimento Educativo MAMbo – Museo d’Arte Moderna, si svolgerà “Straparole”, laboratorio creativo per bambini e bambine condotto da Beatrice Baruffini, in collaborazione con il Dipartimento Educativo MAMbo e “Senza titolo”. L’inaugurazione dell’installazione avrà luogo giovedì 1 settembre alle ore 18 presso il DAMSLab/Hall (visitabile 1 e 2 settembre ore 9.30-20, 3 settembre ore 16-20).

Da mercoledì 31 agosto a sabato 3 settembre al DAMSLab avrà luogo l’Osservatorio critico sul Premio Scenario infanzia, condotto da Fabio Acca riservato, con partecipazione gratuita, agli studenti dell’Università di Bologna. Giovedì 1 e venerdì 2 settembre, al DAMSLab, si svolgerà “Nuovi sguardi. Piccolo osservatorio sul Premio Scenario infanzia”: accompagnamento alla visione degli spettacoli per bambini dai 6 anni (ore 9.30-13) e ragazzi dai 14 anni (ore 14.30-17.30) a cura di Beatrice Baruffini. Da giovedì 1 a sabato 3 settembre si terrà il Tavolo critico sul Premio Scenario infanzia, cantiere di lavoro coordinato da Stefano Casi con la cura di Raffaella Ilari.

In collaborazione con il Comune di Bologna, Scenario ha aperto quest’anno i laboratori dedicati ai più giovani a bambini e ragazzi ospiti di strutture di accoglienza del territorio.

APERITIVI/DOPOFESTIVAL

Dall’1 al 4 settembre, dalle 18 alle 21, presso Il Cameo, si svolgeranno gli aperitivi e il Brindisi di inaugurazione del Festival (1 settembre ore 19); al termine degli spettacoli si terrà il Dopofestival.

INFO E PRENOTAZIONI

Tutti gli spettacoli sono gratuiti e i posti limitati. La prenotazione è consigliata. Per gli spettacoli finalisti del Premio Scenario infanzia: ingresso libero con prenotazione scrivendo a segreteria@associazionescenario.it. Per gli spettacoli serali (ore 21) e preserali (ore 19): prenotazioni su vivaticket.com e nei punti vendita Vivaticket. In caso di posti ancora disponibili: ingresso previo ritiro di coupon in loco, a partire da un’ora prima dell’evento.

In caso di pioggia gli spettacoli si terranno presso il DamsLab/Teatro agli stessi orari mentre lo spettacolo “Incontro con Biancaneve e Cenerentola” si terrà, sempre allo stesso orario, presso l’Arena del Sole (Sala Thierry Salmon). Indicazioni sul sito www.associazionescenario.it

I LUOGHI DEL FESTIVAL

Bologna – Manifattura delle Arti:

DAMSLab, piazzetta P.P.Pasolini 5b (ingresso via Azzo Gardino 65)

Giardino del Cavaticcio (ingressi da via Don Minzoni, via Azzo Gardino e via F.lli Rosselli)

Il Cameo, piazzetta P.P.Pasolini (ingresso Via Azzo Gardino 65)

MAMbo, Via Don Minzoni 14