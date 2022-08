Sono giunti a Modena gli aspiranti Allievi Ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri per completare l’iter selettivo previsto ai fini dell’ammissione alla frequenza del 204° corso “Volontà” dell’Accademia Militare.

Ad accoglierli, gli Ufficiali della linea di comando che, per i prossimi tre anni, seguiranno gli Allievi in ogni attività formativa, addestrativa e di studio.

Il concorso pubblico, che per il 204° corso ha contato complessivamente circa 12.000 domande, è stato articolato su una serie di verifiche valutative quali: prova scritta di preselezione, prove di efficienza fisica, accertamenti psicofisici e attitudinali, prove scritte di conoscenza della lingua italiana ed inglese e prova orale di matematica.

A Modena ha luogo l’ultima fase dell’iter concorsuale, ovvero un tirocinio di 30 giorni, al termine del quale, a seguito della formazione delle graduatorie di merito, avverrà l’ammissione ai corsi solo dei primi 146 concorrenti per l’Esercito e 68 per l’Arma dei Carabinieri, che potranno così entrare a far parte di quell’unica schiera, la storica “Una Acies” degli Allievi Ufficiali dell’Accademia Militare.