L’Associazione dei Commercianti di Castelnovo, a seguito delle previsioni meteo negative per tutta la giornata e la serata di domani, ha deciso di annullare l’ultimo appuntamento con I mercoledì di Castelnovo C’Entro, che avrebbe dovuto svolgersi appunto il 31 agosto.

“Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno partecipato alle iniziative che abbiamo proposto questa estate – affermano gli organizzatori – e tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita degli eventi. Abbiamo registrato ottime affluenze, in una estate che ha visto Castelnovo e l’Appennino molto vivaci e animati. Diamo fin da ora l’appuntamento a tutti alle prossime attività che proporremo, per valorizzare il territorio e le sue eccellenze”.

L’Amministrazione comunale ringrazia a sua volta i commercianti per l’impegno speso in queste attività, che hanno animato tutti i quartieri del centro, hanno coinvolto tante realtà del paese, hanno contribuito alle ottime affluenze registrate in paese.