La Squadra Volante ha tratto in arresto due cittadini italiani di 21 e 22 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I due giovani sono stati fermati durante la notte, alle ore 03.00, da una Volante in servizio di controllo del territorio in zona Crocetta. Nel transitare in via Fusco, gli agenti avevano notato due soggetti a bordo di un’autovettura che, alla vista della Polizia, si erano allontanati repentinamente come per eludere un eventuale controllo. Seguiti dalla Volante con i segnali luminosi attivi, i due hanno percorso diverse strade prima di fermarsi in via Albinone.

Mentre gli operatori si sono avvicinati al veicolo, pensando di non essere visto, il 21enne ha nascosto un oggetto sotto il sedile. Entrambi si sono mostrati subito particolarmente agitati ed uno, il più giovane, infastidito dal controllo, ha assunto nei confronti degli operatori un atteggiamento minaccioso.

All’interno del veicolo sono state rivenute 43 dosi di cocaina, pronte per la cessione, per un peso complessivo di quasi 30 grammi oltre ad una consistente somma di denaro contante, pari a 3175 euro.

Stupefacente e denaro sono stati sottoposti a sequestro, unitamente ad un bilancino di precisione trovato nel cassetto portaoggetti dell’auto.

Il conducente è stato anche sanzionato ai sensi del Codice della Strada per guida senza patente, perché mai conseguita, e l’autovettura, sottoposta a fermo, è stata affidata alla depositeria giudiziale.

All’esito della convalida dell’arresto, i due giovani, già noti a questi Uffici per precedenti di polizia, sono stati muniti di Avviso Orale, emesso dal Questore di Modena in data odierna.