Rock ad Ovest (RaO) è un progetto musicale, un evento unico, giunto alla sua nona edizione e organizzato dal Comune di Crevalcore in collaborazione con l’Associazione giovanile Young Umarells.

Si terrà Sabato 10 settembre 2022 dalle ore 20:00, presso il Parco Armando Sarti (area esterna della biblioteca comunale) in Viale Caduti di Via Fani, 302 a Crevalcore, con ingresso gratuito.

Nel corso degli anni la manifestazione ha ospitato artisti prestigiosi della scena rock italiana: da Bresh e da Massimo Zamboni (ex CCCP e CSI) ad Angela Baraldi, da Giorgio Canali & Rossofuoco a Cisco dei Modena City Ramblers, dagli Yo Yo Mundi alle Custodie Cautelari feat, Cesareo (Elio e Le Storie Tese), a gruppi indie rock come Kaos India e Perturbazione.

Nelle ultime edizioni il festival si è evoluto, prendendo nuove traiettorie musicali e guardando sempre di più alla contemporaneità e alle nuove tendenze giovanili: per il secondo anno consecutivo RaO ospiterà infatti alcuni degli artisti di maggior richiamo della scena rap nazionale.

Sina, Lil Busso e Vaz Tè porteranno sul palco di Rock a Ovest tutta la loro carica di energia e freschezza, coinvolgendo il numeroso pubblico giovanile presente e attirando tanti ragazzi dalla regione. In apertura i TTNF, una band da poco formata che mescola in modo originale post-punk, rap e rock.

A fine serata il dj set di Yassine, dj di Crevalcore che si esibisce in numerosi club italiani e all’estero.

Anche quest’anno Rock ad Ovest è stato selezionato e inserito in Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città Metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.

La line-up del festival: TTNF (Thursday !s the new Friday) – Sina – Lil Busso – Vaz Tè. A seguire Dj Set by YASSINE.

Dalle 18.00 saranno aperti gli stand gastronomici sul posto.

Informazioni: Area Servizi Culturali Paolo Borsellino del Comune di Crevalcore – telefono: 051-988.557/559 – mail: cultura@comune.crevalcore.bo.it – www.comune.crevalcore.bo.it

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà presso l’Auditorium Primo Maggio, Viale caduti di Via Fani 300.