Sono stati avviati i lavori per la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale in via Del Passatore. L’opera, che occuperà la parte ovest della strada (lato Conforama), utilizzando una porzione dell’ampia corsia stradale, fa parte del progetto regionale “Bike to work 2021” che punta all’avvicinamento dei cittadini a scelte di mobilità consapevoli. Nello specifico, il piano riservava ai Comuni con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti, in zone territoriali interessate al superamento dei valori limite di qualità dell’aria, la possibilità di ottenere dei contributi per la realizzazione di percorsi ciclabili e di moderazione del traffico, finalizzati a privilegiare la circolazione di biciclette.

Per la nuova ciclabile è stata assegnata al Comune di Campogalliano una somma di oltre 38 mila euro. A questo stanziamento si aggiunge un contributo comunale di 129 mila euro. L’opera in costruzione consentirà di congiungere due importanti percorsi ciclabili già esistenti, quello di via Ponte Alto con il tratto ciclabile in viale Italia-Barchetta, mettendo in sicurezza un segmento di strada particolarmente critico per la viabilità ciclabile, data la presenza su quei percorsi dei mezzi pesanti diretti alla limitrofa area doganale. In questo modo il progetto risponde a uno degli obiettivi del bando regionale che prevede la realizzazione di nuovi collegamenti tra piste già esistenti. Il restringimento della carreggiata in via Del Passatore, necessario alla realizzazione del nuovo percorso secondo progetto, consentirà inoltre di limitare il fenomeno delle soste a bordo strada da parte degli automezzi diretti alla dogana.

Per favorire un corretto e sicuro svolgimento dei lavori, è stata pubblicata un’ordinanza della Polizia locale che predispone il restringimento della carreggiata e l’istituzione del senso unico alternato. La fine dei lavori è prevista nella seconda metà del mese di ottobre.