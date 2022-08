In via Sant’Orsola, nel tratto tra via Sgarzeria e via Ganaceto, martedì 30 agosto iniziano i lavori per realizzare la nuova pavimentazione, dopo alcuni interventi di verifica stratigrafica di quella esistente che si sono svolti nelle scorse settimane.

Ora si procede con la fresatura della pavimentazione esistente in asfalto per poi recuperare quella sottostante in ciottolo e quindi realizzare il nuovo asfalto. La strada, quindi, rimarrà chiusa al traffico fino al termine dei lavori ipotizzato nel 15 settembre.

I lavori fanno parte del pacchetto di interventi di riqualificazione che interessa anche corso Canalchiaro, finanziato con un contributo ministeriale del valore di 230 mila euro per la manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e arredo urbano.

L’intervento sul tratto di via Sant’Orsola segue i lavori di ammodernamento della rete gas a cura di Hera e prevede anche la sostituzione di alcuni pozzetti di ispezione delle fognature, la predisposizione delle reti per gli impianti di illuminazione pubblica, il consolidamento della fondazione stradale e il rifacimento dell’asfalto.

DA 30 AGOSTO LAVORI ALLA ROTATORIA DI VIA DELLE NAZIONI

Dal 30 agosto fino al 26 settembre sono previsti lavori in corrispondenza della rotatoria di strada Canaletto con via delle Nazioni per la collocazione di arredi urbani ad opera dell’azienda privata che ha ottenuto in concessione d’uso dal Comune di Modena la rotatoria e la relativa manutenzione: la ditta Usco spa di Modena. La posa dell’opera si svolgerà in diverse fasi di cui questa prima, più lunga, potrebbe creare rallentamenti alla circolazione stradale.

Il traffico proveniente da Modena e diretto verso Bastiglia in transito sulla Canaletto, nel tratto interessato verrà infatti deviato nell’anello stradale adiacente l’asta principale di via delle Nazioni per poi rientrare sulla Canaletto Nord. La deviazione sarà segnalata da apposita segnaletica stradale e dal lunedì al venerdì, durante gli orari di punta (dalle 7.30 alle 8.45, dalle 12 alle 13.30 e dalle 17 alle 18.30) i movieri collocati in loco agevoleranno il flusso del traffico nella fase di immissione in via delle Nazioni. Resta invece invariata la circolazione diretta da Bastiglia verso Modena.

Infine, una successiva fase di lavori, che comporterà nuovamente analoga deviazione del traffico proveniente da Modena, si svolgerà il mese successivo e comporterà modifiche alla circolazione solo per un paio di giorni: il 22 e 23 ottobre.