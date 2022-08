Domenica 4 settembre due appuntamenti per vivere in pieno la Riserva naturale delle Salse di Nirano. Al mattino ‘A spasso con l’esperto, escursione gratuita, accompagnati da una guida esperta, alla scoperta di una ex cava nel cuore del nostro territorio, alla ricerca dei fossili ancora presenti nei nostri calanchi. Rientro previsto alle 12:30 circa. L’iniziativa è a cura del Gruppo Ecologico Fioranese. Ritrovo alle ore 9.30 nel parcheggio a inizio di via Malmusi.

Nel pomeriggio, alle ore 16.30, ritrovo presso l’Ecomuseo Cà Rossa per la visita guidata gratuita alla scoperta di un ambiente spettacolare, dove i ‘vulcani di fango’ sono da sempre il fulcro di una complessa rete di biodiversità, cultura e tradizioni. La passeggiata si conclude con la visita alle mostre tematiche di Ca Rossa e Ca Tassi. Attività a cura di Ecosapiens e La Lumaca.

Prenotazione obbligatoria tramite form online disponibile sul sito Fiorano Turismo o alla pagina fb della Riserva.