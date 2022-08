Saranno eseguiti nella notte di lunedì 29 luglio, dei lavori di manutenzione stradale lungo la strada provinciale 16 nel tratto dell’incrocio di Settecani, nel confine dei comuni di Castelvetro, Castelnuovo e Spilamberto e sulla strada provinciale 569 a Cà di Sola, sempre in comune di Castelvetro.

Successivamente, nella notte di martedì 30 agosto, i lavori si sposteranno all’altezza della frazione di Altolà, sempre sulla strada provinciale 16, allo svincolo con la provinciale 14 in comune di San Cesario.

Per ridurre al minimo i disagi alla circolazione, i lavori si svolgeranno esclusivamente nelle ore serali e notturne dalle ore 19.30 alle sei con regolazione a senso unico alternato all’altezza del cantiere mobile, in modo tale da ridurre al minimo i disagi per la circolazione.

Gli interventi prevedono la fresatura della pavimentazione e il rifacimento del manto stradale nei tratti più degradati e fanno parte del piano di manutenzione delle strade provinciali con un investimento complessivo di oltre quattro milioni e mezzo di euro sull’intera rete viaria.

Nei giorni scorsi, la Provincia è intervenuta su altri tratti della strada provinciale 16 effettuando sempre i lavori in orari notturni.

La Provincia, dallo scorso anno, ha trasferito ad Anas 127 chilometri di strade provinciali prendendo in carico un tratto di statale 12 dell’Abetone di circa 25 chilometri, con una riduzione complessiva dei chilometri in gestione che passa da 1.026 a 928 chilometri.