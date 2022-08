Si chiama ‘Io NON pago’. E’ il movimento alla cui nascita sta lavorando, Franca Cerverizzo, già consigliere comunale dal 2009 al 2014 e poi candidata a sindaco nel 2014 con la lista civica ‘Siamo Sassuolo’ oltre che promotrice, nel 2019, dell’altra lista civica ‘Sassuolo2020’. Titolare del ‘Suavitas Cafè’, Cerverizzo ha attraversato, con il suo esercizio, le difficoltà legate alla pandemia e adesso che si vede recapitare bollette ‘inaffrontabili’ e affronta costi di gestione ‘insostenibili’, ha scelto di «fare qualcosa perché, tutti insieme, si provi a tirare la testa fuori dal sacco».

Ecco allora l’idea, messa nera su bianco sui social. Con la nuova associazione, spiega, «vorremmo elaborare un pacchetto di proposte concrete che ci permetta di sopravvivere, raccogliendo attorno alle nostre istanze piccoli esercenti e privati cui chiedo di tirare fuori la testa dal sacco. Ove non cambiasse nulla, si va verso la disobbedienza civile e lo sciopero fiscale».

In sintesi, fa capire Cerverizzo, «finchè si può si paga, ma dopo non si venga a chiedere quello che non abbiamo, e chi deve, parlo di politica ed istituzioni, si attivi per fare in modo che la rotta venga invertito».