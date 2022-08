ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Sorteggiati a Istanbul gli otto gironi di Europa League, dove Roma e Lazio partivano come teste di serie. L’urna turca ha evitato ai giallorossi alcuni spauracchi della seconda fascia, da dove è uscita la formazione bulgara del Ludogorets, ma nel girone C dovranno vedersela col Betis Siviglia, quinto nella scorsa Liga e allenato da Manuel Pellegrini. Negli andalusi tante vecchie conoscenze del calcio italiano, da Pezzella a Victor Ruiz passando per l’ex laziale Luiz Felipe e l’eterno Joaquin. A completare il gruppo la formazione finlandese dell’HJK Helsinki.

La Lazio, invece, finisce nel gruppo F assieme al Feyenoord finalista della scorsa Conference League ma che in estate ha perso vari tasselli, su tutti Senesi e Dessers. Per i biancocelesti anche i danesi del Midtjylland e gli austriaci dello Sturm Graz.

Si parte l’8 settembre, il 15 la seconda giornata, poi la terza il 6 ottobre, la quarta il 13, la quinta il 27 e la sesta e ultima il 3 novembre. Le prime di ciascun raggruppamento accederanno direttamente agli ottavi, le seconde disputeranno i play-off con le terze classificate dei gironi di Champions mentre le terze saranno ‘retrocessè agli spareggi di Conference League. La finale è in programma il 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest. Questi i gruppi:

GRUPPO A: Arsenal (Eng), Psv Eindhoven (Ned), Bodo/Glimt (Nor), Zurigo (Sui)

GRUPPO B: Dinamo Kiev (Ukr), Rennes (Fra), Fenerbahce (Tur), AEK Larnaca (Cyp)

GRUPPO C: ROMA (ITA), Ludogorets (Bul), Real Betis (Esp), HJK Helsinki (Fin)

GRUPPO D: Braga (Por), Malmoe (Swe), Union Berlino (Ger), Union St.Gillois (Bel)

GRUPPO E: Manchester Utd (Eng), Real Sociedad (Esp), Sheriff Tiraspol (Mda), Omonia Nicosia (Cyp)

GRUPPO F: LAZIO (ITA), Feyenoord (Ned), Midtjylland (Den), Sturm Graz (Aut)

GRUPPO G: Olympiacos (Gre), Qarabag (Aze), Friburgo (Ger), Nantes (Fra)

GRUPPO H: Stella Rossa (Srb), Monaco (Fra), Ferencvaros (Hun), Trabzonspor (Tur)

– foto Image –

(ITALPRESS).