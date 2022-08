Grazie ad un aumento di fondi a disposizione, deliberato appositamente dalla Giunta comunale, tutte le domande riguardanti i bambini con entrambi i genitori lavoratori sono state accolte negli asili comunali o convenzionati di Sassuolo.

Sarà quindi garantita tranquillità, assistenza e validi percorsi educativi ai bimbi e alle loro famiglie e solo in alcuni casi non è stato possibile assegnare il nido di prima scelta ma si è comunque garantita l’accoglienza in una struttura vicina.

I piccoli saranno accolti sia nei nidi comunali Parco, Sant’Agostino e San Carlo che nei nidi convenzionati Babygio’, Cipi’, Il Girotondo, I Folletti e Il Sole e la Luna, che da settembre, con l’aumento deliberato, potranno accogliere ben 13 bambini in convenzione in ciascun nido privato per un totale di 65 bimbi che potranno da gennaio aumentare ulteriormente.

Soddisfazione anche per la frequenza dei centri estivi attivati presso i diversi nidi che quest’anno ha registrato un aumento di presenze di oltre un terzo per un totale complessivo di 96 bimbi iscritti e frequentanti.

Questo grazie anche alla nuova apertura del centro estivo presso la struttura comunale Sant’Agostino. Ben 68 bambini hanno frequentato per tutte le 4 settimane e altri per 3 settimane o 2 complete.

Ora è già tutto pronto per la ripartenza di settembre: le famiglie stanno infatti già ricevendo la comunicazione per l’avvio delle attività didattiche e l’invito alle prime riunioni di accoglienza previste per il 30 e 31 agosto.

Per i nuovi iscritti sarà, come sempre, programmato l’inserimento graduale, mentre coloro che hanno già frequentato lo scorso anno inizieranno regolarmente ad inizio settembre.