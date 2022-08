Cultura del territorio, enogastronomia e camminate esplorative e conoscitive. Dal 2 al 4 settembre si svolge la prima edizione di Appennino per tutti, la manifestazione che riunisce, nel territorio di Monzuno, in tre giorni la bellezza, l’anima della montagna bolognese a 360°. Una riscoperta del territorio nel suo insieme e senza confini territoriali e di barriere architettoniche. Infatti, si intitola “Per un Appennino inclusivo” la tavola rotonda che, il 2 settembre, apre la tre giorni.

Si inizia alle ore 19.00 presso la – Sala Ivo Teglia di Monzuno e vede la partecipazioni di referenti di Appennino Slow, Appennini for all, Fondazione per lo sport Silvia Parente, IT.A.Cà, Passo Passo, Acatù, Giro Bussola, Ausl. Al termine dell’incontro è offerto un rinfresco da Comune di Monzuno a tutti i partecipanti.

Sabato 3 settembre alle ore 10.00 il ritrovo presso Acatù per una passeggiata enogastronomica musicale – Anello di Montevenere. L’escursione è idonea anche a persone con disabilità motoria grazie all’ausilio di due joelette professionali accompagnate (Appennini for All) e prevede 2 ore e 30 minuti di cammino (soste escluse).

Nel corso della camminata sono previste degustazioni di prodotti locali, musica live con Ludovica Pasca, Marco Ruviaro e Giulia Barba. Alle 18 musiche e balli popolari con il duo Fragole e Tempesta. Info e prenotazione obbligatoria al 3534309022

Domenica 4 settembre a partire dalle ore 11.00 ad Acatù il mercato propone gastronomia locale e artigianato creativo e prevede la partecipazione speciale di REpsY Project. Alle ore 18.00 pomeriggio musicale con Rock’n’Pummaroll live. L’evento è patrocinato dal Comune di Monzuno.

Per info e prenotazioni: Acatù – 3534309022 | rifugisolidaliappenninici@gmail.com