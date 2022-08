In anticipo di un paio di giorni sulla data prevista del 28 agosto, é stato riaperto questa mattina alle 9.30 il tratto di via Zanardi che collega via de’ Carracci a via Bovi Campeggi, chiuso dal 1 luglio per consentire a Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) di eseguire lavori di manutenzione straordinaria.

L’intervento, progettato in accordo con il Comune di Bologna e la Soprintendenza, ha reso possibile un vero e proprio restauro del sottopasso, con ripristino dell’intero rivestimento in calcestruzzo decorato e rinforzo strutturale dei parapetti alti.

Con l’ultimazione di questi lavori si completa un importante intervento di manutenzione dello storico collegamento fra via de’ Carracci e via Bovi Campeggi, avviato da RFI nel 2018 con l’impermeabilizzazione del ponte su cui corrono ben nove binari, tra cui quelli riservati al traffico da e per Porretta, Verona, Milano e Venezia. Proprio per limitare le ripercussioni sul traffico ferroviario e stradale, l’intervento era stato suddiviso in cinque fasi, quattro dedicate ai binari di ogni singola linea ferroviaria e uno concordato con l’amministrazione comunale con impatto sulla viabilità stradale, tutti di durata limitata e concentrata nel periodo estivo.

Investimento complessivo 6 milioni di euro.

Terminati i lavori, da questa mattina la circolazione é stata regolarmente ripristinata.