I Carabinieri della Stazione di Nonantola hanno arrestato un uomo di 43 anni in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Modena, dovendo quest’ultimo espiare una pena di tre anni, due mesi e 22 giorni di reclusione per cumulo di due sentenze di condanna irrevocabili, per violazione della normativa sugli stupefacenti e furto con strappo commessi rispettivamente tra la fine del 2013 e giugno 2014 e nel novembre 2017.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013