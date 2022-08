Archiviata con numeri da record la 18esima edizione dei Ludi di San Bartolomeo, manifestazione organizzata dal 20 al 24 agosto dalla Pro loco di Formigine, in collaborazione con il Comune. L’evento ha animato per cinque giorni il centro storico con un’ottantina di iniziative, richiamando in città circa 250 artisti di strada e figuranti ogni giorno e un totale di oltre 20mila visitatori.

Una speciale rievocazione storica, viaggio nel tempo tra abitudini passate e antichi mestieri, a cui sono legati tantissimi formiginesi e diventata celebre anche al di fuori per le sue particolarità. Tante le iniziative che si sono succedute nei cinque giorni della manifestazione, dai Giochi delle Contrade, che vedono adulti e bambini di Formigine e delle sue frazioni confrontarsi in prove di abilità, di destrezza e intelligenza, quest’anno vinti da Colombaro, a tornei di fanti e cavalieri, e poi ancora da spettacoli di tamburelli, sbandieratori, giocolieri e acrobati ad attività per bambini. Grande successo anche per le due proiezioni architetturali sulle mura del Castello a cura di Delumen, ovvero Castello Errante e l’omaggio a Dante.

Momento clou della kermesse, come sempre, la giornata conclusiva, giorno di San Bartolomeo. Ieri, in occasione della festa del patrono, si sono tenuti cortei storici per le vie del paese, la processione con il Santo e, in conclusione, l’attesissimo incendio al Castello con spettacolo pirotecnico musicale che ha saputo come sempre incantare le tantissime persone presenti.