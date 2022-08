Prosegue il programma straordinario di pulizia a marciapiedi e taglio infestanti a Fiorano Modenese nella settimana dal 29 agosto al 2 settembre, dalle ore 6.00 alle ore 13.00.

La pulizia verrà eseguita da Hera, si richiede la collaborazione di tutti i cittadini per lasciare libere le strade da mezzi in sosta e rendere più efficace l’intervento. Nelle zone in cui saranno presenti veicoli parcheggiati, non verrà eseguita la pulizia.

Verranno pulite le vie del centro di Fiorano.

Lunedì 29 agosto: via Copernico, via De Gama, via Diaz, via Lamarmora, parte di via Verdi, via Mazzini, via Manin lato posta, via del Cimitero, via Gramsci tratto terminale, piazze dei Ciliegi, Franchini, Martiri Partigiani Fioranesi, parcheggi via Giacobazzi angolo via Statale ovest, via Bonincontro, zona cinema, Bla e Villa Cuoghi.

Martedì 30 agosto: via Malatesta, traverse e parcheggi, via Volta, parte di via Manin, via Cavour, vai Silvio Pellico e parcheggi, via Doria, via don Messori, via Caula, via Papazzoni, viale Gramsci, via Rossa, via Fratelli Bandiera, via Rizzotto, via Bassa, piazza Bachelet e parcheggi.

Mercoledì 31 agosto: via della Vittoria, via Santa Caterina e parcheggi, via Macchiavelli e parcheggio, via Cavalcanti e parcheggi, via Amici, via Panini, piazza Casa del Popolo, piazza Cappelli.

Giovedì 1° settembre: via Marconi e parcheggi, via Fermi, via Costa, via Puccini, via Verdi, via don Bosco, via Toscanini, via Paganini, via Mascagni, via Giacobazzi comprese traverse e parcheggi laterali, parte di piazza De Gasperi, parcheggio circondariale san Francesco presso Villa Pace.

Venerdì 2 settembre: via del Santuario, piazzale Papa Giovanni Paolo II, vicolo Brascaglia, via Zanasi, via Avanzini, via Malmusi, via delle Cave e traverse, Via Marco Polo.