Da lunedì 29 agosto a venerdì 2 settembre, sulla strada statale 63 “del Valico del Cerreto” saranno eseguiti alcuni interventi di ripristino della pavimentazione tra il km 84,900 e il km 82,370 a Casina, in provincia di Reggio Emilia.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, nella fascia oraria 8:30-18:30, il traffico in direzione Reggio Emilia sarà deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Casina (km 82,370) e rientro alla rotatoria di Bocco, mentre i veicoli in direzione Castelnovo ne’ Monti transiteranno normalmente sulla SS63 con restringimento di carreggiata in corrispondenza del cantiere.