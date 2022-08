Quanto affermato oggi dall’Unione inquilini di Bologna sugli alloggi Erp di via Zampieri non corrisponde al vero. In via Zampieri 13 non ci sono appartamenti sfitti. Tutti gli alloggi sono stati assegnati e consegnati.

In particolare i 2 alloggi occupati e sgomberati sono stati assegnati 6 mesi fa subito dopo il loro ripristino e insieme a un terzo alloggio sito nell’immobile a 3 famiglie che hanno così avuto una casa con un canone adeguato rispetto a quello privato precedente che incideva oltre il 70% sui loro redditi.

I cantieri per il superbonus Acer sono in ritardo, come quasi tutti quelli del settore in questo momento nel Paese, ma dovrebbero partire a novembre secondo il cronoprogramma fornito dal raggruppamento di imprese che si è aggiudicato l’appalto.