Un cappotto in gabardine di Enzo Ferrari, datato 1947, donato dalla governante e tata di Dino Ferrari a un’amica di San Venanzio, custodito per oltre 50 anni dal nipote Federico Canovi, sarà uno dei pezzi forti che verranno battuti all’asta sabato prossimo a Imola.

Mancano pochi giorni all’appuntamento atteso da migliaia di appassionati e collezionisti di

motorismo d’epoca, la grande asta tematica “AUTO E AUTOMOBILIA” che proporrà un ricco

panorama di auto, moto, accessori e oggettistica legata al mondo dei motori d’epoca, nel corso della manifestazione Historic Minardi Day, presso l’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola.

Gli interessati stanno contando le ore; l’appuntamento è per sabato 27 agosto, dalle 17 alle 24, per una durata di circa 6 ore durante le quali Giusti Aste e Vision Up, due aziende modenesi che hanno ideato e curato l’evento, proporranno decine di lotti con centinaia di oggetti per quella che sarà un’originale asta di automobilia a livello europeo, da vivere in presenza o su piattaforme online, inserita nel prestigioso contesto dell’annuale appuntamento ideato da Giancarlo Minardi.

L’evento avrà un elevato tasso di modenesità perché, oltre agli organizzatori, saranno vari i soggetti modenesi protagonisti: a partire dal pilota Giuliano Giuliani che ha messo a disposizione due BMW plurivittoriose in gare in salita, fino allo storico carrozziere Franco Bacchelli con alcuni dei suoi ‘rottami d’autore’, o ancora dipinti del pittore dei motori, il modenesissimo Alessandro Rasponi.

Va segnalata innanzitutto una intera sezione top con oltre 20 cimeli appartenuti al grande Tazio Nuvolari, il mantovano volante eroe icona del periodo delle corse epiche e di un modo di vivere libero e intrepido tra i quali una lettera autografata, una valigia-armadio e una cappelliera che hanno fatto il giro del mondo con ‘Nivola’, alcuni accessori, personali e da corsa, come un foulard, una calottina e un gambalino, appartenuti ed utilizzati dall’asso del volante. Per i collezionisti e gli appassionati è un’occasione irripetibile!

Appuntamento a Imola quindi sabato 27 agosto in presenza dalle ore 17 o online collegandosi al sito www.liveauctioneers.com , previa registrazione.

Per visionare i lotti in asta, sarà possibile consultare il sito ufficiale dell’evento

www.giusti-auction.com

Per maggiori informazioni : tel. 380.4318659 oppure info@giusti-auction.co m