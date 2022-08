All’interno dei mercati finanziari continuano a destare molto interesse il Bitcoin e le altre criptovalute, in quanto molti analisti e investitori credono fortemente nelle potenzialità di questi asset di ultima generazione. In queste ultime ore sono stati pubblicati i dati relativi all’inflazione negli USA, che ha registrato un +8,5% su base annua. Nonostante il dato sia ancora allarmante, rappresenta un valore più basso di quello previsto dagli analisti e questo ha generato un aumento al rialzo per il Bitcoin e in generale un po’ per tutte le principali crypto.

Il dato relativo all’inflazione statunitense è inoltre più basso rispetto a quello del mese precedente e questo porta molti investitori a sperare che il periodo peggiore, di progressivo peggioramento possa essere alle spalle. Questo è un aspetto molto positivo per le criptovalute che nell’ultimo anno sono state al centro di una progressiva perdita di quota, anche a causa dell’avanzare dell’inflazione. Per maggiori informazioni si consiglia di guardare alle notizie su Bitcoin e Crypto riportate dal sito Criptovaluta.it, portale di informazione finanziaria tra i più utilizzati dagli utenti.

Investire in criptovalute oggi

Anche se le difficoltà non sono sicuramente finite, in molti valutano le circostanze attuali come delle condizioni buone per tornare ad investire in crypto o per iniziare a farlo. Ad attrarre gli investitori è soprattutto l’alta volatilità del settore, ovvero la capacità di realizzare utili, ma anche perdite, davvero considerevoli nel giro di pochissimo tempo. Di conseguenza è molto importante procedere con cautela negli investimenti crypto e programmare una buona strategia d’investimento, abbinata all’utilizzo di strumenti di contenimento del rischio.

Alcuni strumenti utili per chi investe in crypto sono ad esempio:

I trend del settore.

Il social trading .

. Le news sulle criptovalute.

Il copy trading .

. Stop loss e take profit.

La lettura degli asset.

La lettura dei trend può risultare molto importante per individuare i territori di ipercomprato e ipervenduto molto utili per investire nel breve termine. La stessa funzione può essere svolta anche dal social trading, ottimo anche per scambiare altre informazioni utili per investire e per segnalare le news del settore. Il copy trading è invece una funzione importante, molto utilizzata negli ultimi anni, perché consente di replicare gli investimenti fatti da altri “popular investor” che si sono contraddistinti negli ultimi mesi per i risultati ottenuti.

Non sono poi da sottovalutare gli automatismi impostabili, come lo stop loss e il take profit che permettono di limitare le perdite se un investimento non va nella maniera sperata o di massimizzare i profitti. In generale sono tanti i fattori da considerare per chi investe in criptovalute in questo periodo ed è molto importante avvalersi di tutti gli strumenti che le piattaforme del settore mettono a disposizione degli investitori.

Il punto situazione su alcune crypto

Il Bitcoin nelle ultime settimane si è mosso finalmente bene, come un po’ tutto il settore, e molti analisti hanno ipotizzato un possibile rialzo della regina delle criptovalute fino alla quota di 25000 dollari. Questa soglia è infatti posta da diversi investitori che operano nel breve – medio termine come possibile punto di uscita produttivo. E’ cresciuto anche Ethereum che è tornato a farsi vedere sopra la soglia dei 1800 dollari e presenta un buon rating rialzista anche per le prossime settimane.

Desta interesse anche Ripple che stando alle ultime notizie starebbe valutando la possibilità di acquisire altri altcoin, con lo scopo soprattutto di mostrare la propria forza commerciale. Anche Cardano e Solana sono tornati a crescere in modo significativo negli ultimi giorni, tuttavia la loro tenuta rialzista dovrà essere analizzata con attenzione nelle prossime settimane nel tentativo di stabilire se verrà confermata. Tutte queste criptovalute dovrebbero essere valutate sempre anche con l’ausilio dell’analisi tecnica.

Tra i vari token interessano sicuramente gli sviluppi di ApeCoin, nonostante negli ultimi mesi anche questo asset abbia visto arretrare moltissimo le sue quotazioni. Nello specifico però questo token è tornato sotto la lente d’ingrandimento mediatica dopo essere stato inserito dal gruppo Gucci come metodo di pagamento. Inoltre il progetto di ApeCoin continua ad apparire molto interessante, anche grazie al suo legame con gli NFT. In generale comunque è fondamentale ricordare che tutte le criptovalute devono essere valutate sempre con molta attenzione.