Sabato 27 agosto alle 21 ETRA Festival 2022 chiude il sipario della IX edizione con lo spettacolo musicale La razón de mi vida. Il diario di Evita Perón, scritto da Lucia Margherita Marino. Uno spettacolo dedicato alla donna diventata voce dell’indipendenza argentina.

Col sogno di diventare famosa ed entrare nel mondo del cinema, Evita non sa che il fato ha deciso per lei un futuro ancora più glorioso e tragico. Dopo il primo sguardo con Juan Domingo Perón inizia per lei la leggenda. Sul palco Celeste Gugliandolo − voce, Angelo Vinai − clarinetto, Alberto Fantino − fisarmonica, Cristiano Alasia − chitarra e Francesco Bertone − contrabbasso.

Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito con posti limitati.