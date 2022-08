Il Servizio Gestione unica del personale dell’Unione Tresinaro Secchia ha indetto due selezioni pubbliche per l’assunzione a tempo pieno e determinato di 2 istruttori direttivi (categoria D) ai sensi dell’articolo 110 del Tuel, relativo agli incarichi di alta specializzazione, da assegnare al settore Lavori pubblici, patrimonio e infrastrutture del Comune di Rubiera e al settore Uso e assetto del territorio del Comune di Scandiano nell’ambito delle seguenti materie: transizione ecologica, sviluppo e alla mobilità sostenibile, tutela del territorio e dell’ambiente, collaborazione per attuazione di progetti finanziati nell’ambito del Pnrr.

Entrambi gli incarichi avranno durata fino al termine del mandato dei sindaci di Rubiera e Scandiano (indicativamente giugno 2024)

Tra i requisiti richiesti – che possono essere consultati nella sezione Amministrazione trasparente del sito Internet dell’Unione Tresinaro Secchia – l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere/ingegnere junior per il settore civile o ambientale o di architetto/architetto junior per il bando del Comune di Rubiera (con una preferenza per chi ha prestato almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, in una pubblica amministrazione); la laurea ed una comprovata esperienza professionale derivante dall’aver esercitato per almeno 24 mesi nell’ultimo quinquennio presso amministrazioni pubbliche o enti privati nell’ambito delle materie oggetto dell’avviso per il Comune di Scandiano.

Le domande, in carta libera e in conformità al fac-simile allegato al bando, vanno presentate entro le 13 di mercoledì 7 settembre direttamente all’Ufficio protocollo dell’Unione Tresinaro Secchia presso il Comune di Scandiano (corso Vallisneri 6, 42019 Scandiano) oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, tramite fax al numero 0522.1753059 o ancora tramite posta elettronica certificata all’indirizzo unione@pec.tresinarosecchia.it (le domande saranno accettate solo se provenienti da una casella di posta elettronica certificata).

L’assunzione verrà effettuata dopo i colloqui effettuati dai sindaci dei due Comuni, indicativamente a settembre, con le rose ristretta di candidati che verranno formate dopo la valutazione dei curricula inviati.