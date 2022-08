RIMINI (ITALPRESS) – Il tema del lavoro è “molto urgente”. Ma “non possiamo parlare di competitività e di difesa del lavoro se non affrontiamo prima di tutto il tema dei salari, uno degli elementi di riconoscimento del valore che una società assegna al lavoro. Altrimenti la competitività stessa è a rischio. Poi c’è il tema su come il lavoro viene utilizzato: davvero possiamo mantenere la selva di tipologie del lavoro o non è il tempo di cominciare a ridurre e selezionare gli strumenti?”. La riflessione è del ministro del Lavoro, Andrea Orlando, che ha partecipato al panel “Una passione per il lavoro” al Meeting di Rimini.

Per Orlando occorre realizzare un patto che “tenga insieme tre cose: il tema dei minimi salariali, quello della riduzione del cuneo fiscale e il rinnovo dei contratti”.

