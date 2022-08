Un nuovo impianto termico al servizio dello Stadio Comunale Ferrari. Nei giorni scorsi la Giunta maranellese ha dato il via libera all’intervento di riqualificazione energetica che presso lo Stadio comunale ‘Ferrari’ vedrà la sostituzione di parte dell’impianto termico esistente, in particolare del boiler e del generatore di calore.

Le attuali apparecchiature, ormai datate, necessitano infatti di una sostituzione con impianti più aggiornati, meno dispersivi dal punto di vista dei consumi energetici, più performanti ed efficienti. Le modifiche previste dal progetto riguardano inoltre la caldaia che alimenta l’impianto, installata nella centrale termica a ridosso dei locali per il ricambio dell’aria e degli spogliatoi.

Più nel dettaglio, per effettuare l’intervento verrà prima smantellato il generatore di calore per il riscaldamento dell’edificio e per la produzione dell’acqua calda, nonché l’attuale boiler da 1500 litri.

Entrambi saranno poi sostituiti da apparecchiature di nuova generazione, con l’installazione di un nuovo generatore di calore a condensazione, con l’interposizione di uno scambiatore e con l’installazione di nuovi bollitori e pannelli finalizzati al miglioramento funzionale dell’impianto solare termico già presente nella centrale.

L’intervento, previsto nel Piano triennale delle Opere pubbliche 2022/2024, prevede un investimento di 60mila euro.