Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione del ponte sui torrenti Crostolo e Modolena, situato al km 131+134, sarà chiuso il tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia, verso Bologna, nei seguenti giorni e orari:

dalle 21.00 di venerdì 26 alle 6:00 di sabato 27 agosto;

dalle 21.00 di lunedì 29 alle 6:00 di martedì 30 agosto;

dalle 21.00 di giovedì 1 alle 6:00 di venerdì 2 settembre.

Di conseguenza, nelle suddetti notti, non sarà accessibile l’area di parcheggio “Crostolo ovest”, situata all’interno del tratto chiuso.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terre di Canossa Campegine, percorrere la viabilità ordinaria: SP111, Via Bertona, SS9 Via Emilia, Viale Martiri di Piazza Tienanmen, SS722, Viale Trattati di Roma, per rientrare sulla A1 alla stazione di Reggio Emilia.