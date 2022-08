Prenderanno il via la prossima settimana a Corlo i lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria tra la via Corletto e la via Radici. L’intervento, inserito nel Piano per il riassetto della mobilità della frazione, apre la strada alle altre due rotatorie previste tra la via Radici e la via Ferrari e tra la via Battezzate e la via Corletto.

Nel corso dei lavori, che termineranno verso la fine di ottobre, la viabilità resterà sempre consentita e subirà modifiche temporanee, come l’istituzione del senso unico alternato, solo in alcuni momenti più delicati delle lavorazioni.

Obiettivo principale del Piano, al suo completamento, quello di eliminare il semaforo, l’ultimo ancora presente sul territorio formiginese, ma anche migliorare la circolazione ciclo-pedonale e viabilistica. Oltre a ridurre naturalmente la velocità dei veicoli in transito, favorendo la sicurezza, inoltre, le rotatorie rappresentano elementi urbanistici per identificare il tratto centrale di Corlo.

La realizzazione delle altre due rotatorie è prevista entro la fine del 2023.