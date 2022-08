Sabato 3 settembre “Il suono della solidarietà” si diffonderà per tutta Castelnovo di Sotto grazie al concerto dei Modena City Ramblers, che sarà preceduto da una grande cena, il cui ricavato sarà devoluto alla fondazione Grade Onlus.

Il concerto dei MCR “Appunti Partigiani 2005-2022 in tour”, sarà alle ore 22, a ingresso gratuito, in piazza IV novembre.

La cena inizierà alle ore 20 in piazza Prampolini. Saranno due i menù proposti. Il primo comprende tagliolini verdi dello chef e un secondo a scelta tra: grigliata di carne con patatine o gnocco fritto con prosciutto, seguito da torta e comprensivo di acqua (20 euro). Il secondo, dedicato ai bambini, comprende salsiccia con patatine, torta e acqua (10 euro).

Sempre a partire dalle 20, sarà operativo un punto ristoro, gestito dal Volley Marconi Asd, con gnocco fritto e patatine da sporto.

La prenotazione per partecipare alla cena è obbligatoria entro il 31 agosto e si può effettuare nei negozi castelnovesi Aci Blu Service, Altofrutto, Lorella Intimo, Ruspaggiari & Donelli e Zeta Sport. Per i non residenti le prenotazioni al numero 338.3802715

La serata “Castelnovo di Sotto: il suono della solidarietà” è promossa dal Comune in collaborazione con: pubblica assistenza di Castelnovo Sotto e Cadelbosco Sopra, Auser Telefono Amico, Avo, Botteghe della Rocca, associazione Al Castlein, volontari di Castelsport e circolo Anspi Cogruzzo.