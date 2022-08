Sono arrivati ieri, lunedì, i primi 160 protagonisti del raduno tecnico della Fidal Emilia-Romagna. Il Comitato Regionale promuove e organizza anche quest’anno il raduno rivolto ad atlete e atleti tesserati per Società della Fidal Emiliano-Romagnola. Un’occasione per migliorare, curare gli aspetti tecnici della propria specialità preferita sotto la guida della struttura tecnica regionale e, soprattutto, divertirsi insieme ai migliori atleti dell’Emilia-Romagna.

La partecipazione è riservata agli Atleti delle categorie promesse 1° anno M/F, juniores M/F, allievi, allieve, cadetti e cadette. Giovedì sera, 25 agosto è previsto anche un momento di benvenuto in piazza Martiri della Libertà alle ore 21. Ad accogliere i primi arrivati a Castelnovo, alla pista di atletica “Lorenzo Fornaciari” c’erano Nino Teggi e Maria Azzolini della Atletica Castelnovo ne’ Monti, Franco Castagnetti di ASC Teatro Appennino e per la Fidal Regionale il responsabile dello stage Federico Menozzi ed un gruppo di oltre 40 tecnici.

Nel discorso di benvenuto agli atleti della categoria Cadetti Federico Menozzi ha sottolineato quanto sono stati importanti e formativi i precedenti raduni vissuti all’ombra della Pietra di Bismantova per tanti giovani che hanno vissuto proprio a Castelnovo una tappa significativa della loro percorso di crescita ed affermazione nelle varie specialità dell’Atletica Leggera.

Basti pensare che ben 10 degli atleti emiliano-romagnoli protagonisti ai recentissimi Campionati Europei di Monaco hanno vissuto in passato stage, selezioni o gare proprio a Castelnovo ne Monti. Fra loro Andrea Dallavalle, medaglia d’argento nel salto triplo, Sara Fantini medaglia di bronzo nel martello, Zaynab Dosso, bronzo nella staffetta 100 mt., ma anche le ostacoliste Ayomide Folorunso ed Elisa Maria Di Lazzaro, la discobola Stefania Strumillo, i quattrocentisti Edoardo Scotti e Raffaella Lukudo, il triplista Tobia Bocchi ed il velocista Diego Pettorossi. Tutti ragazzi, che come gli attuali protagonisti dello stage della Fidal, erano giunti alla loro età alla Pista di Castelnovo da tutte le province dell’Emilia Romagna.

Atleti e staff alloggiano in vari alberghi della montagna: Bismantova, Baita D’Oro, Miramonti, London Cafe, Aquila Nera, Albergo di Marola e Foresteria San Benedetto.

I cadetti della Fidal Regionale Emilia-Romagna resteranno a Castelnovo fino a mercoledì sera e da giovedì a domenica saranno in egual numero le giovani promesse della categoria Allievi a prendere il loro posto in pista e negli alberghi. Al ventunesimo anno consecutivo di stage, l’atletica dell’Emilia-Romagna ha generato quest’anno il record assoluto di presenze sia per numero di atleti che per numero di tecnici. Un successo, questo, ottenuto grazie al progetto “Un Paese per lo Sport” del Comune di Castelnovo ne’ Monti ed al parallelo sostegno della Regione Emilia-Romagna nell’ambito di “Una Montagna di Atletica Leggera”.