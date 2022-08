A Fiorano Modenese sono aperte le iscrizioni a ‘Back to school’, attività gratuite di laboratorio, potenziamento scolastico e gioco, che si svolgeranno tutti i pomeriggi dalle ore 14 alle ore 19, da lunedì 29 agosto a venerdì 9 settembre, all’oratorio S. Filippo Neri.

Le attività sono dedicate in particolare ai ragazzi che frequenteranno la prima media e la prima superiore, ma sono aperte anche agli studenti dei tre anni delle medie e verranno gestite da 7 educatori della Cooperativa Don Bosco.

Per iscrizioni contattare il numero 340 3952077.

Il progetto ‘Back to school’ di Fiorano Modenese, rientra in un più ampio progetto ‘Arcipelago Educativo’, realizzato da Fondazione Agnelli e Save the Children, con il sostegno di Ferrari Spa. Si tratta di un intervento specifico di contrasto alla povertà educativa volto a favorire il consolidamento e il recupero degli apprendimenti di base e la relazionalità tra i pari, realizzato nei Gruppi Educativi Territoriali (G.E.T.) dei comuni del distretto ceramico.