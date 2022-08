La Banca del Tempo di Bomporto, in collaborazione con il Comitato Festa del Lambrusco di Sorbara e con il patrocinio del Comune di Bomporto, ripropone il concorso di scrittura “Racconti nel frattempo”, giunto alla terza edizione, quest’anno intitolato “Lambrusco tra le parole”.

Non è solo un concorso di scrittura, è un progetto culturale circolare e generativo più ampio, già sperimentato nel 2012, dopo il terremoto. Anche stavolta “Racconti nel frattempo” si tradurrà nella pubblicazione di in un piccolo libro, da portare in tasca e leggere nel “frattempo”. Il ricavato dalla vendita del libro sarà reinvestito per un progetto di scrittura creativa da avviare sul territorio del Sorbara.

Si è scelto di dedicare il concorso al prodotto che più caratterizza il territorio e che è conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo, con l’intento di trovare parole nuove, per poterlo raccontare in maniera originale. Ai partecipanti si chiede di utilizzare le loro abilità di scrittori e cimentarsi in un racconto breve che giri attorno ad una storia di Lambrusco, che può essere presente nella trama narrativa del racconto o che semplicemente dovrà contenere la parola Lambrusco almeno una volta all’interno del testo. E siamo certi che non sarà difficile poiché il Lambrusco è un vino abituato a stare tra le parole, ad essere bevuto in compagnia.

Ecco il concorso in breve: la partecipazione è gratuita, riservata ai maggiorenni residenti o domiciliati in Emilia-Romagna. Il testo di 4000 battute, titolo escluso dal conteggio, spazi inclusi, dovrà essere inviato in allegato a lambruscotraleparole@gmail.com entro le ore 24.00 di lunedì 5 settembre 2022. La giuria di qualità: Laura Solieri (giornalista e scrittrice), Barbara Brandoli (sommelier, scrittrice, eventi enoculturali) e Massimiliano Casale (giornalista) sceglierà i tre vincitori che avranno in premio buoni acquisto libri (€ 100 al 1°, € 50 a 2° e 3° classificati), la premiazione si terrà domenica 18 settembre 2022 durante la 47esima edizione della Festa del Lambrusco di Sorbara. I giurati sceglieranno inoltre dieci racconti che saranno pubblicati in un piccolo libro, con codice ISBN. Il regolamento completo è sulla pagina Facebook della Banca del Tempo di Bomporto, per ulteriori informazioni bdtbomporto@gmail.com o 3311421631.